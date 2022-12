ESCLUSIVO | Calciomercato, Mendes lo porta via all’Inter: 45 milioni

Niente da fare. Il calciatore dice addio al suo club ma niente Italia per lui. C’è lo zampino di Mendes in mezzo a tutto ciò: Marotta e Ausilio devono ora guardare altrove

Mancano solamente altri diciannove giorni alla ripartenza della Serie A. Sarà infatti a partire dal prossimo 4 gennaio che i ragazzi di Simone Inzaghi metteranno nuovamente piede in quel del ‘Meazza’, dove a fronteggiarli ci sarà direttamente il Napoli, protagonista assoluto di una vera e propria cavalcata sino a questo momento.

Inutile negarlo, la squadra di Luciano Spalletti ha sorpreso chiunque sin qui. Eh si, basti pensare solamente al fatto che i ‘partenopei’ nel corso della scorsa estate hanno perso giocatori di fondamentale importanza. Pensiamo per esempio a: Koulibaly, Insigne, Mertens…Fino ad arrivare anche ad Ospina e Fabian Ruiz. Nonostante questo però, Giuntoli e i suoi si sono da lì in poi immediatamente proiettati in maniera decisa sul mercato, riuscendo a mettere a segno otto nuovi acquisti. Una volta giunti a questo punto infatti, Marotta e Ausilio vogliono anche loro ad ogni modo provare a chiudere per qualche altro nuovo giovane talento: a cominciare proprio da Azzedine Ounahi, reduce dall’aver disputato un Mondiale a dir poco strepitoso.

Calciomercato Inter, nuove conferme su Ounahi: la situazione

Per via di quello che è stato il suo rendimento offerto per tutto l’arco di #Qatar2022, il giovane talento marocchino Azzedine Ounahi è da lì riuscito nell’intento di attirare su di sé la forte attenzione da parte di alcuni club europei, tra cui l’Inter in particolar modo.

A tal proposito infatti, giungono nuove conferme sull’interesse dei nerazzurri per Ounahi. La ‘Beneamata’ non è però la sola ad aver puntato gli occhi su di lui, in quanto anche il Milan ed altri club stranieri – tra cui Barcellona e Leicester in particolar modo – restano lì affacciati alla finestra dell’Angers che però spara altissimo. Si parla non a caso di addirittura 45 milioni di euro per poter chiudere l’affare. Occhio ad un’altra ed ulteriore novità però…Tutt’altro che da poco conto.

Calciomercato, Mendes decisivo per il futuro di Ounahi: adesso l’Inter trema per davvero

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it, per il talento marocchino si sta già muovendo il potentissimo agente Jorge Mendes (lo stesso di Cristiano Ronaldo per intenderci). Perché questo? Se non altro per il fatto che lo stesso Mendes possiede nelle sue mani forti interessamenti, con tanto di eventuali proposte, di società importanti a lui vicine.

Ed è proprio così dunque che l’entrata in azione da parte dell’agente portoghese, allontana praticamente in maniera definitiva Ounahi dalla Serie A.