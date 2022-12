“Lui con Inzaghi a giugno”: c’è l’annuncio, colpo bianconero a zero

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il possibile arrivo gratis di uno dei migliori trequartisti della Serie A

Marotta e Ausilio sono già al lavoro per la prossima stagione, quindi per il calciomercato estivo dove è probabile almeno un altro ‘sacrificio’. Ovvero una cessione eccellente, considerato che Suning e, di conseguenza il club, sono ancora in grosse difficoltà finanziarie. Ecco spiegato il perché non vanno esclusi nuovi arrivi a parametro zero, vedi Smalling così come il pilastro della formazione bianconera.

Se confermato, Inzaghi si attenderà nuovi innesti ‘funzionali’ al 3-5-2, insomma al proprio calcio che in questa stagione si è visto soprattutto in Champions League. Funzionale e a zero è stato l’acquisto di Mkhitaryan, forse anche il migliore della passata finestra estiva.

Un calciatore con qualche ‘affinità’ con l’armeno è anche quello di cui si sta parlando tanto in queste ore, grazie pure alle dichiarazioni ufficiali rese dal suo agente Federico Pastorello. Cioè lo stesso di de Vrij, al quale potrebbe venir rinnovato il contratto di altri due anni.

Calciomercato Inter, interesse per Pereyra: “Me lo immagino con Inzaghi”

Pastorello rappresenta ora anche gli interessi di Roberto Pereyra, argentino con trascorsi alla Juventus che nel 2020 ha fatto ritorno all’Udinese, della quale è capitano. ‘Qs’ dà l’Inter interessata al classe ’91, il cui contratto coi friulani scade a giugno.

Intervistato da ‘Tmw’, Pastorello ha strizzato l’occhio proprio all’Inter – oltre che al Napoli – per quanto riguarda la prossima destinazione del suo assistito, centrocampista offensivo di ottima qualità: “È un giocatore che in Italia può giocare in tutti i club. Mi immagino, ad esempio, Pereyra con Spalletti o anche con Inzaghi. E’ un giocatore che ha una interpretazione talmente moderna del ruolo che può far tutto: di media corre per 11.5/12 kilometri a partita, ma ha tanta qualità, sa far gol e sa fare assist. Spero di regalargli una soddisfazione, se la meriterebbe”.

Pastorello non esclude al contempo la permanenza a Udine: “I contatti con l’Udinese per il rinnovo vanno avanti. Lui valuta con attenzione la possibilità di continuare il rapporto”-

Calciomercato Inter, incontro con Pastorello per de Vrij

Tornando a de Vrij, come scritto da Interlive.it possibile un incontro tra Pastorello e l’Inter entro Natale. Sul tavolo, ovviamente, il prolungamento del centrale olandese.

I nerazzurri puntano a chiudere sulla base di un biennale a poco meno dei 4,2 milioni attuali a stagione. Il classe ’91, che vanta qualche pretendente in Premier, vorrebbe quantomeno mantenere l’attuale stipendio. Un’intesa può arrivare a metà strada.