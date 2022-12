Koulibaly all’Inter: lo scambio è clamoroso

Kalidou Koulibaly all’Inter? Il clamoroso accostamento fra il gigante senegalese e la maglia nerazzurra lascia a bocca aperta i tifosi. Il Chelsea potrebbe aver in mente uno scambio epocale

Davvero Koulibaly potrebbe tornare in Italia per vestire la maglia dell’Inter? La suggestione arriva dalle pagine di Repubblica e in pochi minuti ha alimentato moltissime discussioni sui social.

Secondo il quotidiano se Milan Skriniar non dovesse rinnovare, Beppe Marotta potrebbe bussare alla porta del Chelsea per chiedere Koulibaly. Si sa che Simone Inzaghi è innamorato del senegalese con cittadinanza francese. Ed è anche noto che fra Kalodou e il Chelsea non sia scoccata mai la vera scintilla. Da quando ha lasciato Napoli, il difensore centrale sembra un altro: più svogliato, meno preciso e incisivo. Quindi, sempre secondo Repubblica, Marotta potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con il club londinese e imbastire un nuovo affare con i Blues. Stavolta, però, non si tratterebbe di prestito a condizioni più o meno vantaggiose come nel caso di Romelu Lukaku…

Verosimilmente il Chelsea potrebbe offrire Koulibaly all’Inter a gennaio, o con più probabilità d’estate per arrivare a Danzel Dumfries, dato che le valutazioni fra i due giocatori sono simili. In questo modo gli inglesi otterrebbero il terzino potente a lungo inseguito e l’Inter potrebbe rinforzare il reparto difensivo con un peso massimo nella malaugurata ipotesi che Milan Skriniar passi al PSG o non rinnovi.

Koulibaly all’Inter e Dumfries al Chelsea

Per Skriniar la situazione attuale, così come illustrato in questo nostro articolo precedente, è di sostanziale stallo: l’Inter ha presentato una generosa offerta allo slovacco e ora attende una risposta. Skriniar, però, vuole pensarci su, e sta prendendo tempo, proprio come fece Marcelo Brozovic tempo fa.

Il PSG osserva con il solito indiscreto interesse, per ora da lontano, forte della possibilità di raddoppiare, se il caso, l’ingaggio al giocatore, o comunque di farlo crescere di due o tre milioni a stagione. La dirigenza interista, in ogni caso, è ancora ottimista.

E allora che senso ha la suggestione Koulibaly? Probabilmente Beppe Marotta vuole mostrare all’ambiente e a Skriniar che l’Inter non si sente all’angolo e che ha comunque la possibilità di trovare un sostituto all’altezza. Tuttavia, l’affare in sé con il Chelsea appare poco probabile. Ci sono due problemi importanti. Il primo è che l’Inter dalla cessione di Danzel Dumfries pretende liquidi e non giocatori. Il secondo è che KK prende un ingaggio altissimo, che l’Inter non ha la volontà né la possibilità di corrispondere.

Quindi, se davvero dovesse arrivare una proposta di scambio da parte del Chelsea, l’Inter direbbe di no, e magari spiegherebbe che da Dumfries vuole incassare. Repubblica forza dunque un po’ i termini nel momento in cui indica Kalidou Koulibaly come possibile scelta dell’Inter nel caso in cui Skriniar non dovesse rinnovare il contratto.

Smalling e Kiwior

Sempre La Repubblica corregge nello stesso articolo il tiro, facendo altri due nomi forsi più credibili in chiave mercato nerazzurro, sempre per la difesa…

Il primo nome è noto, ed è quello di Chris Smalling, che è anche lui in scadenza di contratto con la Roma e che avrebbe piacere a giocare nell’Inter. L’altro nome, in realtà più suggestivo anche per questioni anagrafiche (ha ventidue anni), è quello di Jakub Kiwior, il difensore dello Spezia che ha stupito molti durante il Mondiale con la maglia della Polonia.

Jukub, però, è valutato 15 milioni, che l’Inter non vuole spendere. E poi c’è già parecchia concorrenza. Proprio in vista dell’addio a Smalling, la Roma sta da tempo seguendo il ragazzo polacco e ha più libertà di manovra rispetto ai nerazzurri.