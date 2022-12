“Accordo a un passo”: panico interista per Calhanoglu

By

Un acquisto flash del Real Madrid mette apprensione all’Inter. Tifosi in panico per il futuro di Hakan Calhanoglu

La notizia che coinvolge indirettamente Calhanoglu e getta nel panico il mondo Inter riguarda Jude Bellingham, dato dal Bild a un passo dal Real.

Ci sarebbero già le cifre dell’affare: i merengue sarebbero dunque vicinissimi all’ingaggio del centrocampista. Che il Real Madrid fosse pronto a un acquisto shock era nell’aria. Dopo aver ufficializzato Endrick, gli spagnoli vogliono stracciare ogni possibile concorrenza (in testa quella del Liverpool) per avere anche Jude Bellingham.

Secondo il quotidiano Bild, a ogni modo, il Real Madrid sarebbe ormai in netto vantaggio sul Liverpool FC nella corsa al centrocampista inglese. L’ingaggio di Bellingham sarebbe dunque, solo questione di dettagli, con i madrileni pronti a versare 130 milioni di euro.

Di questa cifra, almeno 30 milioni sarebbero però relativi a bonus, stabiliti con la solita serie di obiettivi, cioè partite giocate, trofei vinti. Il Dortmund, di fronte a un simile affare, già starebbe pensando a come investire tutti questi soldi.

Panico in casa Inter per il futuro di Calhanoglu

E qui arriva la cattiva notizia per l’Inter. I tedeschi potrebbero infatti provare a rimpiazzare Bellingham con Hakan Calhanoglu.

Per l’Inter il turco è un intoccabile. Ciononostante i tifosi vivono con panico l’attenzione tributata a Calhanoglu dai tedeschi. Un’offerta shock, cioe intorno ai 30 o 35 milioni, potrebbe spingere i nerazzurri a privarsi del turco. Intanto, ad Appiano Gentile si pensa anche ad avviare le pratiche di rinnovo, proprio per blindare il centrocampista, che in questa prima parte della stagione è stato uno dei calciatori dal rendimento più alto e costante della rosa.

L’intreccio che lega la vendita di Bellingham e l’interesse del Borussia Dortmund per Calhanoglu non è una notizia nuova. Anche qui a Interlive ve ne abbiamo già parlato in passato. Ma l’accelerazione improvvisa del Real potrebbe cogliere i nerazzurri impreparati.

La speranza per i tifosi interisti è che il Borussia si concentri su Nusa, il nuovo Neymar che gioca nel Club Bruges e costa sui 40 milioni.

Occhi sul turco

Il turco si trova bene all’Inter, e capisce di essere migliorato da quando veste i colori nerazzurri. Giocare con Brozovic e Barella ha dato maggiore risalto alle sue qualità e lo ha responsabilizzato con compiti più precisi.

Possiamo dire che ga Hakan Calhanoglu ha trovato la sua dimensione all’Inter. Ecco perché attende la chiamata per il rinnovo. Nel corso dell’ultima intervista concessa al Corriere della Sera, il centrocampista ha analizzato con lucidità la propria situazione, dichiarando di essere pronto a rinnovare.

“I calciatori intelligenti si sanno adattare“, ha detto il turco riguardo al suo nuovo ruolo. “Io credo di averlo fatto bene in un ruolo che comunque conoscevo già, perché in nazionale gioco da mediano. Poi puoi essere alto o basso, ma in campo fai la differenza se hai il fuoco dentro. Devi essere cattivo nei duelli, intenso. In questo penso di essere migliorato“.

Hakan ammette che prima risultava meno concreto: “Forse ero più elegante, leggero, un classico numero 10. Non avevo la cattiveria che ho oggi. Da quando ho cambiato ruolo sono più aggressivo e corro tanto, mi sacrifico. Non mi è mai interessato stare a contare gol e assist. So che tanti guardano queste statistiche, ma i numeri arrivano se lavori bene”.