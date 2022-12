Con l’Inter tutto finito, è ufficiale: “Principio di accordo”

Le ultime di calciomercato che giungono dalla Spagna danno ormai per quasi certa la conclusione dell’operazione. Ecco tutti i dettagli

A meno di clamorose sorprese, il suo futuro prossimo non sarà all’Inter. Le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, che fanno seguito all’annuncio ufficiale, dicono in sostanza questo: si attende l’ultimo via libera per la fumata bianca.

Lo abbiamo scritto anche noi, la dirigenza dell’Inter si muoveva sul mercato anche per la ricerca di un nuovo laterale sinistro. Il tutto però ‘condizionato’ all’eventuale cessione di Robin Gosens, oggi però – o meglio già da qualche settimana – non più nei programmi. Ovviamente a meno di offerte da una ventina di milioni, e a titolo definitivo oppure con l’obbligo di riscatto. Al momento offerte di questo genere non sarebbero arrivate.

Calciomercato Inter, Gosens verso la permanenza

Non ci mettiamo la mano sul fuoco, ma il tedesco dovrebbe rimanere alla corte di Inzaghi nonostante il tecnico lo veda solo come riserva di Dimarco, autore di una prima parte di stagione davvero eccellente e per questo difficilmente scavalcabile nelle gerarchie.

Vedremo come si evolverà la situazione, come si evolverà un calciomercato che, fronte terzini, metteva in mostra pure lo spagnolo Jesus Vazquez del Valencia. Proprio il giovane laterale era stato preso in gran considerazione dall’Inter in caso di partenza dell’ex Atalanta, con Ausilio che aveva già strappato il suo sì. La pista poi è stata accantonata, proprio perché per Gosens, nel frattempo, non si è mossa una foglia.

Calciomercato Inter, Vazquez destinato al Getafe

Il diciannovenne di Merida lascerà comunque il Valencia. Negli ultimi giorni aveva preso consistenza la pista Torino, ma alla fine il Getafe ha sorpassato tutti. In occasione del cocktail natalizio allo stadio ‘Coliseum’, il presidente del club situato a sud di Madrid ha annunciato l’esistenza di “un principio di accordo” con il Valencia per il prestito di Vazquez.

“Abbiamo buoni rapporti con il Valencia e spero si possa chiudere presto”, ha aggiunto il numero uno del Getafe Angel Torres. Stando a ‘Superdeporte.es’, Vazquez andrebbe alla corte di Sanchez Flores a titolo temporaneo per giocare con maggiore continuità in un contesto che ha molta stima nei suoi confronti. Per la fumata bianca mancano l’ok definitivo dello stesso Valencia e di Gattuso, che fino alla pausa Mondiale gli ha concesso appena 149′.

Calciomercato Inter, Pedraza per il post Gosens

Vazquez fa parte dell’agenzia ‘Leaderbrock’, che tra i suoi assistiti annovera anche Alfonso Pedraza. Secondo le informazioni di Interlive.it, il classe ’96 di San Sebastian de los Ballesteros è uno dei preferiti per il dopo Gosens.

Il Villarreal, dove è cresciuto e al quale è legato fino al 2026, lo lascerebbe partire di fronte a una proposta da 20-25 milioni di euro. Sulle sue tracce c’è pure la Juventus.