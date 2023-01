Addio Inter senza aspettare giugno: Varane lo ‘porta’ allo United

Si complicano i piani dell’Inter per arrivare all’attaccante da prendere a giugno: il calciatore potrebbe trasferirsi subito al Manchester United. C’entrano l’addio di Cristiano Ronaldo e la mediazione di Varane

Raphaël Xavier Varane, difensore francese di origini martinicane, possente titolare del Manchester United e della nazionale francese, potrebbe aver convinto il connazionale Marcus Thuram a trasferirsi subito in Inghilterra.

Secondo il Daily Mail, il Manchester United starebbe organizzando un assalto per portare in Inghilterra Marcus Thuram il prima possibile. Pare infatti che Erik ten Hag abbia chiesto alla società un attaccante forte per completare la rosa dopo l’addio di CR7 e che Varane abbia fortemente caldeggiato l’acquisto del classe ’97 nato a Parma.

L’Inter segue Marcus Thuram da tempi non sospetti. Da prima cioè che diventasse uno dei nomi più caldi del mercato. Il ragazzo è in vendita a prezzo di saldo ma al momento non c’è in giro per l’Europa un attaccante così richiesto. Quindi, per Marotta e Ausilio diventa ogni giorno più difficile portare avanti la trattativa per prenderlo a zero a fine stagione.

Marcus è giovane, forte e in scadenza a giugno con il Borussia Monchengladbach. Il ragazzo ha già fatto capire di non aver intenzione di rinnovare. Per questo i tedeschi sono costretti a lasciarlo partire per una cifra bassa, diciamo intorno ai 12 milioni. I nerazzurri, che sono ormai da anni sulle sue tracce, potrebbero così essere tagliati fuori dalla corsa al francese. Nelle ultime ore si è parlato insistentemente di un interessamento da parte dello United: una svolta che rovinerebbe i piani dell’Inter.

Lilian Thuram, ex Juventus e Parma, e padre del giovane Markus, in un’intervista del 2021 ha dichiarò che sarebbe stato felicissimo di vedere sul figlio giocare in una big italiana. Il giornale tedesco Bild afferma che papà Thuram avrebbe consigliato al figlio di aspettare giugno e di non rischiare un trasferimento già a gennaio, inserendosi così in uno spogliatoio già formato e consolidato. Quindi Bayern Monaco e Manchester United, le due più note pretendenti al cartellino di Markus, potrebbero anche essere rifiutate. Non definitivamente, però.

Il Manchester United rovina l’Inter con un’offerta a Markus Thuram

L’Inter sarebbe una destinazione gradita al giovane, ciò è indubbio, ma è il problema è che la società nerazzurra è a corto di risorse. In più l’Inter non potrebbe garantire all’attaccante lo stesso ingaggio promesso dallo United.

L’Inter non può dunque opporsi a una rivale tanto agguerrita e blasonata come il Manchester United, e l’unica speranza per i nerazzurro rimane quella che gli inglesi si buttino su qualcun altro: per esempio Memphis Depay del Barcellona. Il problema è che Raphaël Xavier Varane sta cercando di convincere sia Thuram ad accettare l’offerta inglese che i Red Devils a prendere subito il connazionale. Per lo United, Thuram sarebbe un affare, dato il prezzo attualmente basso.

E l’Inter non può far altro che restare alla finestra. Si guarda a cosa possa accadere nei prossimi mesi e si spera che il calciatore possa arrivare a giugno da svincolato e senza accordi già maturati con altri club.

Pericolo numero due: il Newcastle

L’altro pericolo concreto è rappresentato dal Newcastle che da questo mese comincerà a fare sul serio sul mercato e investire una pioggia di milioni per rivoluzionare la squadra. Quindi un’altra squadra inglese potrebbe mettere in crisi l’Inter e il progetto di arrivare all’attaccante in estate.

Sul piano dell’ingaggio, Marotta vorrebbe tentare il francese con un contratto da cinque milioni netti a stagione. E su questo punto il Newcastle potrebbe rovinare la piazza a tutti proponendo ai suoi prossimi acquisti ingaggi fuori mercato.

L’Inter ha avuto contatti con l’agente di Marcus ma finora non ha ancora mosso una proposta reale. Questa proposta potrebbe invece già essere arrivata dallo United, con la mediazione di Varane, e dal Newcastle…