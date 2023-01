Via subito per arrivare al pupillo di Inzaghi: affare da 15 milioni

Il gioco di Simone Inzaghi necessita di terzini capaci di saltare l’uomo. Senza Perisic e con un Gosens ancora da ritrovare, il mister si sta affidando soprattutto alla potenza di Dumfries. Ma in caso di partenza dell’olandese, Inzaghi ha già chiesto un suo pupillo

Per Inzaghi è una questione cruciale. Senza almeno un esterno in grado di creare superiorità con dinamismo, strappi e dribbling, il suo gioco perde di brillantezza e soprattutto di pericolosità.

L’anno scorso con Ivan Perisic e Denzel Dumfries le cose sono andate bene, ma quest’anno con l’olandese non sempre in fase e un Federico Dimarco limitato dai compiti difensivi, la giostra non ha offerto un gran spettacolo.

Ecco perché Simone Inzaghi avrebbe chiesto esplicitamente a Beppe Marotta e a Piero Ausilio un suo pupillo. Il candidato numero uno per la fascia destra nel prossimo anno in caso di cessione di Dumfries è dunque Manuel Lazzari, che Inzaghi ha avuto alla Lazio. Se il mister piacentino dovesse restare all’Inter e i nerazzurri dovessero, come ormai sembra inevitabile, sacrificare Danzel Dumfries, in estate la società potrebbe provare ad accontentare il suo allenatore.

Ma Claudio Lotito è un cliente scomodo, soprattutto quando si tratta di cedere in Serie A. I biancocelesti valutano Lazzari 15 milioni, che l’Inter non può investire. Dunque l’idea sarebbe quella di offrire Sebastiano Esposito, che piace a Sarri, più qualche milione. Dai 5 agli 8: molto dipenderà dalla seconda parte della stagione del campioncino in prestito in Belgio e dunque dalla sua valutazione a fine anno.

Il ventinovenne Lazzari rappresenterebbe per Inzaghi una pedina affidabile per ricostruire il gioco sulla destra. L’allenatore nerazzurro si fida di Lazzari e della sua corsa, dei suoi assist e della sua capacità di saltare l’uomo in velocità. Ma ovviamente fra la possibilità di trattenere Dumfries e l’eventualità di riaccogliere Lazzari, anche il nostalgico Inzaghi non avrebbe dubbi: l’olandese è una gemma rara, con margini incredibili di crescita che a Inzaghi piace molto.

Inzaghi rivuole il suo pupillo

Con Inzaghi Lazzari ha sempre offerto buone prestazioni. Ed è certo che il calciatore tornerebbe subito dal suo vecchio mentore, nonostante il forte legame che lo unisce alla Lazio e alla sua tifoseria. Per i dirigenti dell’Inter, però, l’operazione non sarebbe in linea con il piano di svecchiare la rosa o, comunque, di prendere giocatori di livello a zero.

Ausilio, per esempio, sembra molto più interessato ad Alejandro Grimaldo, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Benfica. Il terzino spagnolo va inteso dunque come free-agent, che a giugno potrà firmare a parametro zero con chiunque vorrà. Parliamo di un ex Barcellona, mancino ma adattabile sia a sinistra che a destra. Tuttavia l’esterno è seguito anche dalla Juve, che può offrirgli un ingaggio più ricco.

L’altro nome che piace ad Ausilio è quello di Noussair Mazraoui, terzino destro marocchino di proprietà del Bayern Monaco. Qui però ci sarebbe da spendere, dato che non è in scadenza. L’idea del ds sarebbe quella di strappare un prestito. Ma il marocchino è ormai ben visto in Germania, dove partita dopo partita sta scalando le gerarchie.

Rivoluzione in difesa

Oltre al problema sulle fasce, l’Inter dovrà anche trovare almeno un nuovo difensore centrale di livello. A oggi ci sono Skriniar, De Vrij e D’Ambrosio in scadenza. E poi c’è Acerbi, che l’Inter non vorrebbe riscattare dalla Lazio a meno di un elevato sconto. Ecco perché Marotta e Ausilio hanno già cominciato il loro lavoro per sondare altre piste.

Il grande obiettivo dichiarato resta Giorgio Scalvini dell’Atalanta. Diciannovenne promettente, ma dal costo già troppo elevato. Un altro nome che piace a Marotta è quello di Becao dell’Udinese. Ma su di lui ci sarebbe anche il Napoli.

L’altra idea è un parametro zero: Ramy Bensebaini, difensore del Borussia Dortmund e della nazionale algerina. Ramy gioca naturalmente sulla sinistra, ma può anche ricoprire il ruolo di centrale. Uno come lui farebbe di sicuro comodo.