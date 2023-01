Skriniar e non solo: assalto Psg da 40 milioni

Il club parigino attende risvolti sulla situazione legata al rinnovo di contratto del centrale slovacco, intanto si tutela sul mercato piazzando una maxi offerta

Milan Skriniar, triplice fatica. Anzitutto per l’Inter. Perché da diversi mesi ormai la dirigenza nerazzurra sta cercando in tutti i modi di strappare le migliori condizioni per il rinnovo di contratto, in scadenza il prossimo giugno.

La volontà che resti in organico è tanto forte quanto numerosi sono stati gli impedimenti incontrati lungo il cammino. L’entourage del calciatore continua a mantenere vivi i contatti con Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, ma potrebbe servire qualche altro giorno per definire i dettagli dell’operazione e far felici non soltanto i tifosi ma anche il tecnico piacentino Simone Inzaghi. Al momento, però, filtra un po’ di pessimismo.

Quindi a mangiarsi le mani è anche il Paris Saint-Germain. Il club francese è da tempo la prima scelta del calciatore e il calciatore è la prima scelta del club. Un desiderio vicendevole che non si è tradotto in un’operazione la scorsa estate, per via dell’insistenza della dirigenza nerazzurra. E adesso sembrerebbe che l’attesa si debba protrarre ancora. La speranza, ovviamente, è che Skriniar possa lasciare l’Inter a parametro zero senza dover sborsare neppure un centesimo dei miliardi a disposizione del patron Al-Khelaifi.

Infine, tutto potrebbe ricadere proprio sulle spalle dello slovacco: amore per i colori nerazzurri di cui è capitano da una parte, il brio di intraprendere un nuovo percorso nella società più attraente del momento dall’altra. Eterna indecisione. Tutto dipenderà dalle sorti della trattativa con l’Inter.

Calciomercato, nell’attesa di Skriniar ecco la soluzione del PSG

Intanto, il PSG vuole tutelarsi sul mercato nell’attesa di capirci di più. E lo starebbe facendo puntando con determinazione il giovanissimo profilo di Messinho, centrale brasiliano di proprietà del Palmeiras.

Al di là della vicina omonimia con l’esterno argentino Messi, che ritroverebbe nella stessa squadra, per il classe 2007 sono stati offerti 40 milioni di euro come se di Messi avesse più di qualcosa. Sicuramente il talento. In una posizione diversa del campo, certo. A riportarlo è ‘Mundo Deportivo‘.