Calciomercato, Emre Can all’Inter: ecco come

Emre Can potrebbe tornare in Italia, e l’Inter è fra le squadre che potrebbero essere interessate a prenderlo anche subito dal Borussia Dortmund. Ma con quali soldi? Marotta pensa a un affare “rivalutazione”

Il tedesco di origine turca, ex Juventus, ha di fatto perso il posto da titolare nella squadra allenata da Edin Terzic. In pratica, è stato utilizzato per più di 30 minuti in sole dieci delle diciassette partite ufficiali del Borussia.

Tutto ciò, com’è ovvio che sia, rende Emre Can alquanto insofferente. Il ventinovenne sa di poter dare molto di più alla squadra. Pur dicendosi felice del suo contratto con il Borussia (la squadra tedesca continuerà a pagarlo fino al 2024), negli ultimi giorni il centrocampista ex Bayern, Liverpool e Juve ha rilasciato alcune dichiarazioni che suonano pregne di delusione.

“Ho la sensazione di essere apprezzato più all’estero che in patria“, ha spiegato Can. Il centrocampista ha dunque notato di godere di maggiore considerazione in Inghilterra rispetto al suo Paese e, comunicandolo, lascia intendere di poter proseguire la sua carriera lontano dalla Germania. “In Bundesliga vengo giudicato in maniera molto più critica“.

E se l’ex calciatore della Juventus ha espresso così platealmente la sua insoddisfazione significa che qualcosa si è rotto con il club o che è proprio stanco di stare in panchina. Potrebbe cambiare cambiare aria? Secondo calciomercato.it, il tedesco potrebbe anche tornare in Serie A.

Il mercato di gennaio potrebbe dunque riservare una sorpresa dell’ultima ora, soprattutto per quanto riguarda le inseguitrici del Napoli. Le opportunità da non lasciarsi sfuggire, al momento, sono poche. E così, anche il nome di Can diventa interessante per squadre come Inter e Milan.

Inter, Marotta considera l’occasione Emre Can

Secondo calciomercato.it “Emre Can ha espresso il suo malumore sulla situazione al Borussia Dortmund. Il centrocampista ex Juventus ha affermato di trovarsi bene nell’attuale club, ma di non essere soddisfatto per lo spazio avuto…”

Di conseguenza i dirigenti di Inter e Milan potrebbero sfruttare questo evidente malumore per imbastire una trattativa col Borussia e arrivare al centrocampista. Il Milan, ultimamente, a centrocampo ha molto da risolvere. L’Inter, invece, ha bisogno di una riserva di livello, dato lo scarso rendimento di Gagliardini e i problemi fisici di Brozovic. Marotta conosce bene Can e lo apprezza. Quindi potrebbe tentare un dialogo con il club tedesco per averlo in prestito.

La formula migliore per l’Inter sarebbe un prestito con diritto di riscatto. Per il Borussia l’operazione potrebbe convenire solo se Can accettasse di prolungare il contratto almeno di un altro anno e se l’Inter potesse garantire al centrocampista parecchio minutaggio. Rivalutandosi, Can potrebbe infatti avere più mercato d’estate e non registrare un’eccessiva minusvalenza. Il calciatore fu preso dalla Juve per un importo complessivo superiore al 26 milioni di euro. E oggi Can ne vale massimo 12.

Suggestione Juve e Roma

Anche la Juve potrebbe farsi avanti. Sempre secondo calciomercato.it, la società bianconera, che deve fare i conti con un’emergenza continua, potrebbe prendere Can per far contento Allegri e mettere in squadra un combattente.

Infine c’è la Roma, che ha bisogno di puntellare il centrocampo, soprattutto a fronte delle prestazioni non sempre convincenti di Matic e dell’inesperienza del giovane.

L’estate scorsa Can sembrava già destinato a un trasferimento. Si parlava di problemi caratteriali… In Germania dicevano infatti che Emre Can fosse stato messo sul mercato dal Borussia Dortmund per motivi riconducibili ai suoi atteggiamenti antipatici. Secondo la leggenda, i compagni di squadra, irritati dai suoi comportamenti da prima donna, avrebbero chiesto al club di allontanarlo. Ma così non è stato.