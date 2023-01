“Inter molto forte” sull’ex Milan: affare da 15 milioni

Si avvicina il momento della verità per Skriniar. E L’Inter sembrerebbe già pronta a investire 15 milioni per un sostituto: si tratta di un ex Milan

Le voci sono state confermate da un’indiscrezione di mercato lanciata dall’agente Gabriele la Manna a calciomercato.it., in onda sul canale Twitch TVPLAY. Pare insomma l’Inter si sia già organizzata in caso di mancato rinnovo di Skriniar mettendo nel mirino un difensore portoghese.

Secondo la Manna, l’Inter starebbe seguendo il difensore Tiago Djalò, uno e novanta, classe 2000, con un passato non troppo memorabile al Milan. “L’Inter è forte su Tiago Djalò. Si tratta di un profilo che piace e i nerazzurri lo seguono con attenzione“, ha rivelato La Manna. “Affare legato a Skriniar? Potrebbe anche essere. Ma il ragazzo è forte: è il futuro della nazionale portoghese”.

Vi avevamo già parlato del possibile interesse nerazzurro per il difensore portoghese tempo fa in quest’articolo. La pista dunque è calda. E per prendere l’ex Milan, a oggi, servirebbero 15 milioni circa, da girare al LOSC Lille, squadra in cui milita dall’agosto del 2019.

Cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Lisbona, il difensore portoghese ha debuttato in LigaPro con la seconda squadra del club nel 2018. Poi il 31 gennaio dell’anno successivo è passato al Milan, dove ha giocato con la primavera. Pur essendo stato aggregato alla prima squadra per la preparazione in vista del nuovo campionato, già ad agosto è passato al Lille. E qui il ragazzo ha trovato la continuità, distinguendosi come ottimo centrale e, talvolta, terzino destro.

Inter sull’ex Milan: servono 15 milioni

All’Inter piace perché forte fisicamente e veloce in campo aperto. Al limite potrebbe anche essere inserito in rosa come sostituto di Dumfries, anche se il suo ruolo naturale è quello di centrale difensivo. A ogni modo l’interesse per il ragazzo dimostra che i dirigenti nerazzurri, pur non avendo perso del tutto le speranze, sanno di doversi organizzare nel caso di addio di Milan Skriniar.

Più passa il tempo, più Skriniar si allontana da Milano. Marotta si è spinto fin dove possibile con l’offerta da 6 milioni di euro più bonus (quindi a una cifra complessiva intorno ai 7 milioni). Non ci saranno ulteriori rilanci. Si attende, dunque, quella che sarà la risposta del difensore. Skriniar ha di fronte a sé la proposta del club in cui è esploso e di cui è attualmente capitano e poi quella molto più ricca del PSG.

Probabile che Marotta si stia mangiando le mani ripensando al fatto di aver rifiutato la proposta del club transalpino, che avrebbe versato nelle casse nerazzurre più di 60 milioni di euro. Perdere il giocatore a zero sarebbe grave. Anche perché, con quei soldi, l’Inter avrebbe potuto prendere un sostituito all’altezza, magari Bremer e mettere anche qualcosa a bilancio.

Paura di perdere Skriniar

L’Inter, intanto, si prepara per la Supercoppa italiana. La sfida contro il Milan agita l’ambiente, e così nessuno vuole parlare troppo della questione dei rinnovi o dei prossimi acquisti. Intervistato alla vigilia del match, Simone Inzaghi ha risposto con reticenza alle domande sul difensore slovacco.

Interpretando le sue poche parole si nota però un po’ di preoccupazione. Inzaghi ha sostanzialmente detto che nel calcio di oggi capita che un giocatore così importante possa andar via a zero. Ma, a livello personale, sembra che l’allenatore abbia ancora speranza. “Lo vedo concentratissimo e sereno“, ha detto a proposito di Milan Skriniar.

“Poi“, ha concluso il mister piacentino, “ho una società forte alle spalle che sta lavorando per risolvere nel migliore dei modi tutte le situazioni contrattuali, che non riguardano solo Skriniar. Per questo ho la massima fiducia“.