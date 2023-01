“Fa parte del calcio di oggi”: Inzaghi allo scoperto su Skriniar

Ancora silenzio da parte di Milan Skriniar, dopo l’offerta di rinnovo presentata dalla società nerazzurra. Anche per Inzaghi, ormai, le speranze di trattenere lo slovacco sembrano poche: nel calcio di oggi, si lamenta il tecnico, le cose vanno così

Cosa dovrebbe fare la società con Skriniar? Bisogna solo aspettare e capire come comportarsi di conseguenza. In caso di esplicita volontà di non rinnovo, Marotta e Ausilio dovrebbero venderlo subito, al ribasso, per non perderlo a zero.

I dirigenti dell’Inter sanno di aver commesso molti errori. Il primo è stato quello di non rinnovare lo slovacco già l’anno scorso. Poi è arrivata la trattativa per Bremer, che probabilmente ha distratto da questioni più importanti. Infine ora pesa anche l’aver rinunciato alla proposta da 60 milioni dell’estate scorsa del PSG.

La scadenza del 30 giugno 2023 è sempre più vicina. E più passa il tempo, più sembra improbabile che si arrivi a un rinnovo. Il pessimismo, nonostante le dichiarazioni diplomatiche di dirigenti e allenatore, sembra prevalere sulla fiducia. L’attesa logora, e ormai la trattativa sta andando troppo per le lunghe. L’Inter ha messo sul piatto 6 milioni più bonus, e più di questo non può offrire. E Skriniar non si esprime.