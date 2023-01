“Cosa sta facendo la società”: Inzaghi e l’annuncio su Skriniar

Il tecnico dell’Inter ha risposto sullo slovacco prima della sfida con l’Empoli valevole per la diciannovesima giornata di Serie A

Intervistato da ‘S prima di Inter-Empoli, Simone Inzaghi si è così espresso su Skriniar che ha rifiutato la proposta di rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

“Sono tranquillissimo – ha detto il tecnico – Basta vederlo giocare e allenarsi per esserlo. Lo vedo concentrato, lui ha il nerazzurro addosso oltre che la fascia di capitano. La società sta lavorando per risolvere la situazione in un modo o nell’altro, ma per me conta il campo”.

Inzaghi ha risposto anche su Correa, alla prima da titolare in questo inizio di 2023: “Cosa mi aspetto da lui? Mi aspetto tanto da tutti. Arriviamo da una partita come quella di Riyadh e adesso dobbiamo affrontare una sfida che sarà tutt’altro che semplice. L’accoglienza allo stadio è stata meravigliosa, noi però dobbiamo essere superconcentrati”.