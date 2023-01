Accordo raggiunto, nuovo bomber a zero

Movimenti piccoli e grandi per quanto riguarda l’attacco. Ecco le ultimissime sul calciomercato Inter

Non solamente Inzaghi si giocherà la sua permanenza all’Inter da qui a giugno. Diversi calciatori dell’attuale rosa, infatti, non hanno il posto assicurato in quella della prossima stagione. Il più illustre è senza dubbio Romelu Lukaku, tornato ad Appiano nemmeno dieci mesi dopo la sua fuga destinazione Chelsea.

Finora il centravanti belga ha profondamente deluso le attese. In pratica sempre infortunato, a gennaio è rientrato per poi finire subito ko. L’ennesimo rientro è avvenuto lunedì sera contro l’Empoli. Tre palloni toccati e tre palloni persi: inguardabile come a Monza, a conferma di una forma fisica imbarazzante. La sua fragilità fisica può rappresentare un deterrente alla conferma, che ovviamente avverrebbe solo attraverso un altro anno di prestito oneroso.

I prossimi mesi saranno quindi decisivi per il suo futuro, per il suo futuro ancora in nerazzurro. Stando a indiscrezioni, però, Marotta e Ausilio hanno già iniziato a muoversi per l’eventuale sostituzione del classe ’93 di Anversa. Soldi non ce ne sono per un bomber giovane ma già di caratura internazionale, per questo i dirigenti interisti stanno scandagliando il mercato delle cosiddette ‘occasioni’. Nello specifico quelle potenzialmente a costo zero, ingaggio e commissioni esclusi.

Calciomercato Inter, conferme su Firmino: ma il brasiliano può rinnovare col Liverpool

In tal senso stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ fa il nome di Roberto Firmino, attaccante brasiliano in scadenza con il Liverpool e profilo stimatissimo da Ausilio fin dai tempi in cui militava nell’Hoffenheim. Della possibile idea Firmino ve ne parlammo in largo anticipo, a dicembre, qui su Interlive.it.

L’ingaggio da 8-9 milioni potrebbe non rappresentare un enorme ostacolo dato che potrebbe essere sfruttato il decreto crescita, con annesso risparmio sul lordo. Va detto, però, che il classe ’91 ha aperto al rinnovo coi ‘Reds’ pur non essendo più centrale nei piani di Klopp. Secondo alcune fonti inglesi la trattativa sarebbe già a buon punto.

Esposito al Bari: Salcedo torna a Milano

Per un attaccante che può arrivare, ce n’è un altro che saluta di nuovo l’Inter. Parliamo di Sebastiano Esposito, rientrato a gennaio – vista la rottura col tecnico – dal prestito all’Anderlecht.

Stando alle ultime indiscrezioni è tutto fatto per la sua discesa in Serie B, al Bari di Aurelio De Laurentiis che ha sconfitto una folta concorrenza interna. Il classe 2002 prenderà il posto dell’altro nerazzurro, Salcedo, il quale riapproderà così a Milano in attesa di una nuova collocazione. Operazione in prestito fino a giugno.