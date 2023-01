Cessione record: De Zerbi vende e ‘frega’ l’Inter

Con un appello al club, il calciatore riapre il mercato a poche ore dalla chiusura. In Premier League, De Zerbi sta per perdere un promettente centrocampista, e per non restare scoperto potrebbe soffiare un colpo all’Inter

L’Arsenal lo ha sedotto, e il giovane Caicedo si è subito lasciato lusingare. E per convincere il proprio club, il Brighton, a lasciarlo partire, il giovane ecuadoregno, si lasciato andare a un insolito appello via social alla dirigenza e al mister.

Moisés Isaac Caicedo Corozo, talentuoso e infaticabile centrocampista ventunenne dell’Ecuador in forza alla squadra allenata De Zerbi, vuole trasferirsi a Londra, per giocare con l’Arsenal. I Gunners hanno già offerto 55 milioni, ma il Brighton ha rifiutato la ricca offerta: i Seagull ne vogliono almeno 70. Così si è messo in mezzo il calciatore, che sui social ha espresso il suo punto di vista e chiesto alla società nella quale è tesserato di mettersi una mano sul cuore.

“Sono grato a Mr. Bloom e al Brighton per avermi dato la possibilità di venire in Premier League“, ha scritto il centrocampista, “e sento di aver sempre fatto del mio meglio per loro. Gioco sempre a calcio con il sorriso e con il cuore. Sono il più giovane di dieci fratelli e il mio sogno è sempre stato quello di essere il giocatore più decorato nella storia dell’Ecuador. Sono orgoglioso di poter portare un trasferimento record per il Brighton che consentirebbe al club di reinvestire e aiutarlo a continuare ad avere successo. I fan mi hanno portato nel cuore e saranno sempre nel mio cuore, quindi spero che possano capire perché voglio cogliere questa magnifica opportunità…”.

Il fatto che Caicedo spinga per essere ceduto non piace per niente a De Zerbi, che non vuole perdere una pedina fondamentale del suo 11. Ma con una sessantina di milioni in cassa, il Brighton potrebbe subito andare sul mercato per prendere un sostituto di livello. Il preferito di De Zerbi, in questo senso, è un calciatore che piace anche all’Inter.

De Zerbi soffia il colpo all’Inter

Il Brighton vorrebbe infatti prendere in considerazione Musah del Valencia, che è da tempo nel mirino inter. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, il Valencia può cedere il ventenne statunitense per 25 milioni. Cifra cui l’Inter in questo momento non può arrivare.

Ausilio e Marotta seguono da diversi mesi il giovanissimo Yunus Diomara Musah. Ma dopo il Mondiale, sul ragazzino americano sono piombati molti altri club. Anche al Milan, per esempio, il centrocampista piace tanto. E poi c’è il Lione. I francesi, fino a questo momento, erano stati considerati quelli più vicini all’acquisto, dato che avevano già aperto all’opportunità di investire 25 milioni più bonus. Ora però entra in gioco il Brighton, che potrebbe senza problemi versare 30 milioni e prendere subito il centrocampista.

Pare comunque che De Zerbi non voglia far partire Moisés Isaac Caicedo prima di giugno. Quindi anche l’affare Musah potrebbe essere rimandato di qualche mese. Il giocatore del Valencia di Gattuso si trova bene in Spagna ma non disdegnerebbe un trasferimento in un altro club. L’Inter può contare su una appeal migliore rispetto al Brighton e al Lione, ma di certo non può offrire un ingaggio troppo alto. Anche perché il giovane giocherebbe come alternativa a Barella. In realtà può sostituire anche Brozovic e Calhanoglu: il giovane Musah è un ragazzo tecnico, dal buon fisico e molto versatile, bravo come mediano e come mezz’ala.

L’idea dell’Inter era offrire al Valencia il prestito di Asllani o il cartellino di Sensi, più un conguaglio economico. Ma lo sfogo social di Caicendo potrebbe rovinare tutti i sogni nerazzurri.