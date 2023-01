10 milioni di euro: Koulibaly, pazza ‘offerta’

L’attuale difensore centrale del Chelsea è stato proposto di recente ai nerazzurri. Tutto quello che ne emerge a proposito di questo affare. Le ultime in casa Inter

Ore bollenti quelle che si respirano all’interno della sede nerazzurra: dove continua a tenere banco la situazione Skriniar. Il difensore slovacco ha, infatti, chiesto, da un paio di giorni a dire il vero, di essere ceduto direttamente a gennaio.

A tal proposito, l’oramai ex capitano nerazzurro ha fatto avanzare questa sua richiesta in quanto, avendo già firmato un pre-contratto, valido a partire dal prossimo luglio, assieme al Psg: vorrebbe evitare di finire al centro di cori tutt’altro che gradevoli da parte della tifoseria interista. In virtù di tutto ciò, Marotta e Ausilio sono, dunque, alla ricerca di un suo potenziale sostituto. Moltissimi i nomi finiti sul banco degli imputati, dove oltre ai soliti: Djalo, Smalling e gli ultimi due indiziati, quali Demiral ed Erlic, trova spazio anche un’altra vecchia conoscenza della nostra Serie A: vale a dire Kalidou Koulibaly. Cosa emerge a proposito di questo eventuale ed ipotetico affare? Ve lo sveliamo subito.

Calciomercato Inter, spunta fuori il nome di Koulibaly per la difesa: ecco come stanno davvero le cose

Stando, infatti, a quanto riportato direttamente da ‘La Gazzetta dello Sport’ nelle ultime ore, è spuntata fuori anche la pista Koulibaly per l’Inter. A malincuore, però, le cose sono un po’ più complicate di quanto ci si possa aspettare.

Secondo quanto riferito, per l’appunto, dalla ‘rosea’, un intermediario ha persino fatto riferimento alla possibilità di arrivare all’ex centrale del Napoli, scenario tutt’altro che semplice. Ad oggi, infatti, l’eventuale approdo del senegalese, dalle parti di Milano, resta un’opzione del tutto impercorribile: soprattutto per via del suo importantissimo ingaggio, in quanto percepisce la bellezza di 10 milioni di euro netti all’anno. A tal proposito, dunque, Milan Skriniar è, quindi, destinato rimanere sino a giugno.

Tra le tante cose poi, fatta eccezione per il calciomercato – che si concluderà solamente tra due ore esatte – ed il match di Coppa Italia di questa sera contro l’Atalanta, l’Inter si trova impegnata, al tempo stesso, a dover pensare, anche, all’imminente derby di domenica sera contro il Milan. A parlarne per bene del tutto, in ottica rossonera però, è stato, proprio, un’ex della sfida.

Amelia a Tv Play: “Il Milan ha un problema generale. Maignan? Assenza pesante la sua”

L’ex portiere rossonero Marco Amelia ha parlato in onda su Tv Play – dove è intervenuto nel bel mezzo dell’evento “Il Calciomercato – Charity Night”, condotto dall’intera redazione di ‘Calciomercato.it‘, chiaramente – soffermandosi da lì in poi sul difficoltoso periodo che la sua vecchia squadra sta affrontando in questo momento…Tra le tante cose, prossima avversaria dell’Inter in vista del derby di domenica sera.

“L’infortunio di Maignan ha combaciato con le prestazioni della squadra che sono, chiaramente, al di sotto della portata della compagine di Pioli. Lo ammetto, il francese è uno dei migliori in circolazione, è difficile sostituirlo. Allo stesso tempo, però, sta faticando tutto il Milan, non solo il portiere. L’affidabilità di un qualsiasi estremo difensore parte innanzitutto dallo spogliatoio, ma anche da quello che riesci a trasmettere alla difesa durante gli allenamenti. Penso che il Milan abbia sofferto tanto questa sosta, prima stava facendo molto bene. Stanno faticando anche dal punto di vista fisico, ma è soltanto un momento no e i rossoneri ne usciranno attraverso il lavoro sul campo”.