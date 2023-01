Calciomercato Inter, Skriniar e non solo: è sbarcato a Parigi

C’è ancora parecchia confusione riguardo al futuro di Milan Skriniar. In mattinata è giunta la notizia dell’arrivo di Al-Khelaifi a Milano: secondo i meglio informati, il proprietario del PSG sarebbe arrivato per portarsi via subito Skriniar a Parigi.

Altre voci hanno rivelato che il tentativo in extremis dell’Inter di cedere subito Milan Skriniar al PSG possa essere già naufragato: le parti non avrebbero trovato un accordo. Secondo quanto è emerso, il club di Al-Khelaifi sarebbe arrivato a offrire un massimo di 10 milioni di euro (8 più 2 di bonus).

Di fronte a una tale offerta i nerazzurri si sarebbero irrigiditi. E sembra sempre più difficile che possono arrivare nuove offerte più in linea con le pretese della società milanese. Tutti quindi si aspettavano un rilancio da parte del PSG. Si parlava di un’offerta da 15 più 5. Ma le cose stanno andando diversamente. Dunque l’Inter è orientata a concludere il mercato senza vendere il difensore slovacco. I colpi di scena, si sa, sono sempre possibili. Ma la situazione appare comunque complicata, perché più passa il tempo più diventa improbabile che i francesi alzino l’offerta e l’Inter trovi un sostituto last-minute a Skriniar.

Quindi potrebbe finire così la telenovela Skriniar: con un nulla di fatto. Milan Skriniar andrà comunque a Parigi, ma solo fra cinque mesi. Intanto resterà a disposizione di Inzaghi. E con lui rimarranno anche molte scorie. I livelli di tossicità con cui l’ambiente ha inquinato i propri giudizi e l’umore non erano così alti dai tempi dell’addio di Icardi. La paura è che la squadra ne risenta. È davvero difficile lavorare bene in queste condizioni.

Lo sceicco non riesce a portare Skriniar a Parigi subito

Il PSG, in pratica, non ha la liquidità per offrire all’Inter più di 10 milioni. Per limiti di FPF, si dice in giro. Intanto però lo sceicco aveva stanziato 30 milioni circa per questi ultimi giorni di mercato, per prendere un difensore e un attaccante. L’attaccante sta per arrivare: in attesa di un accordo, Hakim Ziyech è già arrivato a Parigi.