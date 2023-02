Soldi e scambio per Scalvini: annuncio in diretta

Stagione da assoluto protagonista per lui. L’Inter valuta se tenerlo o cederlo, in alternativa, per il forte difensore dell’Atalanta. Ecco l’annuncio bomba del suo direttore sportivo

Nel destino dell’Inter, pare esserci, praticamente, trascritta l’Atalanta. Le due compagini si sono, infatti, affrontate proprio nel match di Coppa Italia di ieri sera, dove, alla fine, ad aver avuto la meglio è stata la squadra di Inzaghi.

La ‘Beneamata’ si è, non a caso, imposta su Gasperini e i suoi grazie all’1-0 siglato al 57′ da Matteo Darmian. Una rete, indubbiamente, di pregevole fattura la sua e che, al tempo stesso, evidenzia quanto si stia, davvero, rivelando importante il forte laterale ‘made in Italy’ per Inzaghi e i suoi. A prescindere da questo, però, sia Inter che Atalanta hanno creato, negli anni, un buonissimo rapporto tra di loro: arrivando a concludere, di fatto, alcuni affari tra di loro (vedasi i casi Gagliardini, Bastoni e Gosens).

A dirla tutta, poi, i tre appena sopracitati potrebbero, anche, non essere i soli a percorrere la tratta Bergamo-Milano. Per quale motivo? Se non altro per il fatto che anche un altro ‘pezzo da 90’ della ‘Dea’ interessa moltissimo a Marotta e soci. In questo caso, stiamo facendo riferimento al forte difensore centrale Giorgio Scalvini.

Giovane, slanciato, di prospettiva, abile nella costruzione dal basso ed, inoltre, dotato di un ottimo stacco di testa. Queste sono, solamente, alcune delle tante caratteristiche che il centrale di difesa classe ’03 possiede, ad oggi. Oltre ad essere alto 1,94 m, Giorgio Scalvini vanta, dalla sua, anche un ‘piedino’ del tutto educato…E che gli ha, di fatto, permesso di siglare già 2 buone reti e 1 assist in questo campionato. Una volta giunti a questo punto, dunque, non è più un mistero il fatto che l’Inter l’abbia, ormai da tempo a dire il vero, inserito nella propria ‘lista della spesa’ in vista di giugno. Una delle tante ipotesi di cui si era molto parlato, negli ultimi tempi, era, anche, quella di poter inserire, nel caso, il giovane centrocampista Fabbian.

Fabbian e quella bozza di scambio con Scalvini: ecco cosa fa sapere l’Inter. Il focus su di lui

7 gol e 1 assist collezionati alla prima stagione in Serie B, con la Reggina, da Giovanni Fabbian. Numeri tutt’altro che banali i suoi e che, non a caso, fanno pensare a quelli di un giovane centravanti anche se, in fin dei conti, si tratta ‘solamente’ di una mezz’ala.

Il talentuoso classe ’03 – recentemente definito come il nuovo Milinkovic-Savic – però, non è un centrocampista qualunque, in quanto vanta, dalla propria, importantissime caratteristiche. Duttile, prorompente, dotato di un ottimo inserimento e con grandi doti balistiche. Il fratello dell’attuale tecnico dell’Inter – nient’altro che Pippo Inzaghi, fratello di Simone, per l’appunto – punta moltissimo di lui: al punto da averlo reso un titolarissimo della sua squadra…E la stessa cosa potrebbe fare, in futuro, l’ex allenatore laziale, inserendolo, man mano, all’interno della rosa nerazzurra.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it, Simone Inzaghi valuterà, da vicino, Giovanni Fabbian nel ritiro nerazzurro della prossima estate. Seppur inizialmente si era parlato di un eventuale ed ipotetico scambio con l’Atalanta tra lui e Scalvini, l’intenzione da parte della ‘Beneamata’ potrebbe essere, ora, quello di inserirlo, chissà, in un giorno qualunque del prossimo luglio, nello ‘scacchiere’ del tecnico piacentino. A dirci di più, però, su questa cosa, è stata, proprio, una persona in particolare.

Taibi (DS Reggina) a Tv Play: “Fabbian avrà un futuro brillante. Nessun discorso legato a lui e Scalvini”

Il Ds della Reggina, vale a dire Massimo Taibi, ha parlato ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play: trasmissione nella quale ha fatto il punto della situazione a proposito di Giovanni Fabbian, giovane centrocampista girato in prestito dall’Inter proprio ai calabresi.

Queste le sue dichiarazioni sul futuro del talentuoso classe ’03: “La sua è una situazione importantissima, Fabbian sta facendo molto bene e si trova benissimo con noi. Per essere così giovane, è un giocatore del tutto maturo, visto, per l’appunto l’età che possiede. Non dimentichiamoci che ha soli diciannove anni. E’ destinato a giocare in grandi palcoscenici. Sul suo futuro? Al momento non c’è stato alcun discorso legato all’eventuale trattativa con Scalvini o altri scenari simili”.