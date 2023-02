‘Allarme’ tra i tifosi, un altro addio pesante a zero

Lo psicodramma vissuto dai tifosi dell’Inter a causa della pessima gestione delle pratiche del rinnovo di Milan Skriniar potrebbe ripetersi: si teme un altro addio a zero

Tra i tifosi nerazzurri cresce l’apprensione. E già si parla di scadenze. Entro un paio di mesi, l’Inter dovrebbe infatti preoccuparsi di impostare le trattative per il rinnovo di Alessandro Bastoni.

Il caso Skriniar crea un precedente pericoloso e inquietante per i tifosi dell’Inter… È vero che Alessandro Bastoni sta bene all’Inter e vuole restare, ma anche su di lui potrebbe piombare qualche ricco club europeo pronto a lusingarlo con la promessa di un ingaggio ricchissimo. Con annesso super bonus alla firma, proprio com’è stato per Skriniar con il PSG.

Pare che Marotta abbia intenzione di proporre al difensore italiano un rinnovo da 5 netti circa, equiparandolo dunque a Barella. Ma per i tifosi l’allarme resta, dato che dalla Premier potrebbero offrirgliene 7 o 8, di milioni a stagione.

Ciò che è sicuro è che la società nerazzurra deve agire in fretta, dato che il contratto scade nel 2024. L’imperativo è non arrivare in estate senza aver fatto firmare al ventitreenne di Casalmaggiore un prolungamento.

Scoppia l’allarme tra i tifosi Inter: “Subito rinnovo per Bastoni!”

Intanto, il giorno dopo la chiusura del mercato invernale, è possibile ricostruire cosa è accaduto davvero nelle ultime ore riguardo a Skriniar. Sembra evidente che lo slovacco dopo le polemiche degli ultimi giorni avrebbe preferito lasciare Milano, proprio per non affrontare i tifosi che lo chiamano traditore e dover continuare per altri cinque mesi a giocare in nerazzurro da separato in casa.

Il trasferimento anticipato non è stato possibile perché il PSG non ha mai rilanciato. L’offerta finale dei parigini non ha superato i 10 milioni dilazionati. Una cifra non accettabile per l’Inter. Quindi lo slovacco resterà sino alla fine della stagione, sicuramente senza più indossare la fascia da capitano.

Resta da capire con che spirito e con quanta concentrazione scenderà in campo e soprattutto quando Inzaghi lo riproporrà titolare. Difficile che ritorni in casa, cioè nel prossimo derby. Ma mai dire mai. Le esigenze materiali possono cambiare molte cose.

Darmian, che ieri contro l’Atalanta ha sostituito proprio Skriniar come centrale di destra, ha dichiarato che la squadra è serena. Secondo il difensore autore del goal del passaggio di turno in Coppa Italia le voci su Skriniar non potranno destabilizzare la squadra. “Milan è rimasto e darà senza dubbio il 100% fino alla fine dell’anno“, ha detto Darmian. E dichiarazioni simili sono venute anche da Simone Inzaghi.

La curva, intanto, non ha dedicato alcuna attenzione allo slovacco. Nessun coro, nessuna protesta. Solo uno striscione generico, senza referenti espliciti, per chiedere più rispetto. L’Inter avrebbe dovuto vendere lo slovacco anche al ribasso? Di certo avrà pesato la difficoltà di Marotta e Ausilio di trovare un sostituto all’altezza. Si era puntato sull’atalantino Demiral, ma l’affare non si è chiuso.

Il pezzo forte della difesa

Senza Skriniar, il vero campione della difesa interista è Alessandro Bastoni. Giovane, affidabile, duttile, già completo. Il ragazzo potrebbe rappresentare il futuro del club nerazzurro. Com’è noto il suo contratto è in scadenza, ma il classe 1999 è anche uno dei giocatori dell’Inter più apprezzati sul mercato. Conte, per esempio, farebbe carte false per portarselo subito in Inghilterra. Piace anche molto a Klopp e a Guardiola.

Ma nonostante si abbia bisogno di milioni, nessuno all’Inter vuole vendere Bastoni. Il giovane è una delle pedine fondamentali della squadra e uno degli ultimi simboli, credibili, di interismo. Steven Zhang non ha ancora dettato una linea precisa, ma si dice che sia molto dispiaciuto da com’è andata a finire con Skriniar.

Per molti versi la situazione di Bastoni è molto, molto simile a quella vissuta un anno fa con Skriniar. Ecco perché cresce l’allarme con i tifosi. Anche con lo slovacco c’era ottimismo per un rinnovo: c’era stato un primo contatto con l’agente e il giocatore aveva lanciato vari messaggi positivi. Succederà lo stesso con Bastoni? Per non far sì che l’incubo si avveri è fondamentale chiudere subito il rinnovo, che i tifosi pretendono il prima possibile.