Calciomercato Inter, l’altra delusione: “Firma a febbraio”

Dopo la delusione del mancato rinnovo di Milan Skrinar, l’Inter perde un altro calciatore. Secondo la stampa spagnola, un attaccante su cui i nerazzurri puntavano molto sarebbe un passo dal firmare con un top club

L’Inter, dopo Skriniar, vede dunque profilarsi l’ennesima delusione. Si allontana la firma del campione cui s’intendeva affidare l’attacco l’anno prossimo; un colpo che in tanti avevano dato per assai probabile.

Purtroppo la mancanza di fondi che ha condizionato il mercato di riparazione dell’Inter rappresenterà la norma dei prossimi anni nerazzurri: la proprietà naviga a vista, senza poter ricapitalizzare, e tutto ciò che entra per le cessioni verrà usato per sanare i buchi di bilancio. Per comprare? Per portare in nerazzurro nuovi atleti restano i debiti e le firme a zero. E a zero sarebbe dovuto arrivare Firmino, l’uomo che avrebbe dovuto sostituire Lukaku in attacco nella prossima stagione.

Ma il trentunenne brasiliano, attualmente al Liverpool, non vestirà nerazzurro. In Spagna scrivono che Roberto Firmino Barbosa de Oliveira abbia già trovato un accordo per trasferirsi da free-agent al Real Madrid di Ancelotti; in Inghilterra, invece, sono convinti che il talentuoso attaccante rinnoverà con i Reds. A ogni modo, sembra ormai certo che non discuterà con l’Inter per un trasferimento in Italia. Così, subito dopo aver dovuto ingoiare il boccone amaro dell’addio a zero di Skriniar, l’Inter deve accettare anche l’allontanamento dell’obiettivo numero uno per l’attacco.

Inter, delusione per Firmino…

Chi sarà dunque l’erede di Lukaku? Paradossalmente, con Thuram difficile da ingaggiare e Firmino sempre più vicino al Real, i nerazzurri dovranno pensarci bene prima di rispedire in fretta e furia il belga a Londra. Un altro anno di prestito a prezzo scontato potrebbe salvifico per la rosa minata da problemi economici sempre più evidenti. Ecco perché i contatti fra Blues e dirigenti interisti su Lukaku non si sono mai chiusi del tutto.

Anche l’affare Romelu Lukaku non è semplice. Il Chelsea, giustamente, ci vuole guadagnare. E se arrivasse un’altra squadra pronta a investire o ad accettare il belga come contropartita, per l’Inter sarebbero guai. In più, c’è preoccupazione anche per la situazione di Dzeko, che è ancora in scadenza in scadenza. A oggi gli unici nomi sicuri dell’attacco dell’Inter sono Lautaro e Correa, che però va inteso come candidato per la cessione, visto il suo scarso rendimento.

Proprio in quest’ottica, il colpo a zero per arrivare a Firmino avrebbe potuto portare sicurezza e qualità nel reparto avanzato dei nerazzurri. Le cose si sono messe male…

Firmino, in bilico fra Real e di nuovo Reds

Nei giorni scorsi sia Klopp che il giocatore hanno fatto intendere di voler continuare insieme. Ora anche l’agente del brasiliano, Roger Wittman, ha confermato che Firmino potrebbe restare al Liverpool: “Quello tra Roberto e il Liverpool è un rapporto molto lungo. Lui sta bene. Al momento siamo in uno scambio molto positivo di opinioni e a febbraio probabilmente sapremo dove sta andando questo viaggio. Ma anche Roberto deve dire la sua per poter raggiungere un accordo con il Liverpool. Siamo sulla strada giusta. Stiamo avendo ottimi colloqui con la società”.

Ecco che cosa ha dichiarato Wittman in un’intervista in Germania, gelando così l’Inter e i suoi progetti di mercato. In Spagna invece danno ancora Firmino come un possibile obiettivo del Real Madrid. Anzi, parlano di colloqui positivi fra l’agente del giocatore e Santiago Solari, ds dei Blancos.

Che il Real Madrid valuti un colpo importante in attacco per l’anno prossimo è cosa risaputa. E secondo Defensa Central, la formazione spagnola avrebbe pensato proprio a Roberto Firmino per rinforzare il reparto offensivo di Carlo Ancelotti. Al momento si ragiona per prenderlo a zero a giugno e si monitora la questione rinnovo con il Liverpool.