PIF punta l’Inter: ‘scippo’ da 100 milioni con la Champions

PIF è stato davvero vicino all’acquisto dell’Inter? Secondo i media del mondo arabo, il maxi fondo sovrano saudita non ha ancora del tutto archiviato l’idea di investire in Italia, e la squadra nerazzurra sarebbe in cima alla lista dei desideri.

Ma la realtà è che per ora l’Inter è ancora in mano a Suning, fra mille difficoltà economiche e gestionali, mentre il fondo gestito dal principe ereditario Mohammed Bin Salman Al Saud è concentrato sul rilancio del Newcastle, attualmente terzo in Premier League.

Il fondo PIF guarda quindi all’Inter non solo come club su cui investire ma anche come squadra da cui prendere campioni per far compiere al Newcastle il salto di qualità. Per ora, sul mercato, per via dei paletti imposti dal fair play finanziario, PIF ha fatto poco, ma da giugno in poi la musica cambierà. Il primo obiettivo dichiarato del fondo, secondo alcuni tabloid inglese, dovrebbe essere Nicolò Barella.

Barella ha l’Inter nel cuore ma anche ambizioni da top player. Il ragazzo sa di poter giocare dovunque e di poter ambire al gotha del calcio europeo. Ha ammiratori importanti in Spagna, dove Ancelotti gli affiderebbe a occhi chiusi il centrocampo, e in particolare nella ricchissima Premier. Klopp, per esempio, non si è mai nascosto e ha spesse volte dichiarato di volerlo al Liverpool. Anche Conte sarebbe felicissimo di poterlo portare al Tottenham. E poi c’è il Newcastle, appunto, che in caso di qualificazione in Champions potrebbe diventare il club più attivo sul mercato.

Per far vacillare l’Inter, PIF dovrebbe sparare alto: più di 80 milioni come minimo. Oppure addirittura 100, come scrivono in Inghilterra. Ma parliamo comunque di cifre alla portata dei quasi tutti i club citati. L’unica squadra più in difficoltà sul mercato è il Real Madrid; le società inglesi, invece, non avrebbero problemi a stordire l’Inter con un’offerta monstre e poi a garantire un super contratto al sardo. 8 o 9 milioni almeno, rispetto ai 5 attuali…

PIF guarda ancora all’Inter: pronti 100 milioni per l’assalto a Barella

Il Newcastle è il club inglese quello più ricco. PIF ha investito 353 milioni di euro per prendere la società e ricapitalizzarla, Ma il valore del fondo sovrano è stimato intorno ai 430 miliardi di dollari. E in due anni gli sceicchi hanno portato i bianconeri dall’ultima posizione al terzo posto in Premier.

A gennaio PIF ha comprato poco, per via dei limiti imposti dal FPF, ma ha comunque rinforzato ulteriormente la squadra. Sono arrivati Amadou Diallo, Garang Kuol (subito girato agli Hearts), Martin Dubravka ed Anthony Gordon. Poi sono stati scaricati Chris Wood (Nott’m Forest) e Dylan Stephenson (Hamilton). Un mercato umile in confronto a quello del Chelsea, ma a giugno gli sceicchi si rifaranno, e la squadra bianconera sarà trasformata.

Oltre a Barella, il Newcastle è anche interessato a Dumfries. Si pensava infatti che le Gazze potessero muovere un’offerta per l’olandese già a gennaio, ma così non è stato. Non è comunque escluso che si rifacciano avanti entro giugno, dato che la procuratrice dell’ex PSV ha parlato poche settimane fa proprio con i dirigenti bianconeri del suo assistito.

Il tentativo del Chelsea

Nelle ultime ore del mercato di gennaio, il Chelsea ha fatto un sondaggio per Barella. La notizia è uscita un po’ a sorpresa, anche se noi di interlive.it avevamo parlato di un interesse dei Blues e di una possibile offerta già a inizio del mese scorso.

A ogni modo l’Inter non ha neanche preso in considerazione la proposta. Ora sappiamo che i Blues avevano pensato al centrocampista sardo come prima scelta per sostituire Jorginho che si è legato all’Arsenal. Pare che volessero offrire 60 milioni.

Maratta non ha ascoltato neanche l’offerta. Ha replicato con un no a priori. Per ora Barella è incedibile e inaccostabile. Ma se Zhang dovesse chiedere ai suoi dirigenti un’altra cessione importante (com’è stato per Hakimi e Lukaku), anche Nicolò potrebbe salutare.