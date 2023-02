Affare coi bianconeri, un giovane come pedina di scambio

Per l’Inter si parla di un nuovo affare coi bianconeri, dopo una comunicazione non troppo puntuale condivisa da un mediatore di mercato.

Ha fatto molto discutere la faccenda degli agenti di Rodrigo Becao (Antoniu’s Assessoria Esportiva) arrivati nella sede dell’Inter dopo la chiusura del mercato.

L’agente del difensore brasiliano aveva infatti documentato un incontro con la dirigenza interista postando una foto degli uffici di Appiano Gentile su Instagram. Ve ne abbiamo parlato in un precedente articolo. Ma a poche ore dalla diffusione della notizia la stessa agenzia ha cancellato il post.

Ciò ovviamente non smorza le voci che danno l’Inter come possibile prossima meta del ventisettenne brasiliano dell’Udinese inseguito anche da Napoli, Atalanta e Juve. E in effetti, per fisico e caratteristiche tecniche, Becao potrebbe essere un buon sostituto di Skriniar. Il fatto è che per l’Inter il brasiliano non è la prima scelta… Piacciono di più Djaló e Scalvini, per esempio.

Ciò non significa che i nerazzurri non possano fare un tentativo per prenderlo al ribasso. È probabile che Marotta e Ausilio lo considerino come un profilo utile alle rotazioni. In questo senso, quindi, Becao potrebbe interessare come upgrade di Danilo D’Ambrosio qualora quest’ultimo non rinnovasse.

Un affare con i bianconeri: Inter su Becao solo con sconto

Molto dipende dal prezzo. Un affare con i bianconeri per Becao sarebbe possibile solo a fronte di un prezzo sostenibile. E non è detto che non si possa trovare una mediazione in questo senso. Becao è in scadenza nel 2024, e non ha ancora aperto al rinnovo. Quindi l’Udinese potrebbe venderlo a prezzo di saldo a giugno, nel caso in cui il forte calciatore brasiliano non dovesse prolungare prima della fine della stagione.

A quel punto i nerazzurri potrebbero tentare di prendere Becao senza tirare fuori un soldo, mettendo sul piatto una contropartita tecnica. Per esempio Agoumé o anche Mulattieri. Due contropartite che potrebbero interessare molto all’Udinese, specie l’attaccante, che sta facendo benissimo in B con il Frosinone.

Quindi l’affare coi bianconeri potrebbe svilupparsi attraverso la proposta di un giovane come pedina di scambio.

Il post incriminato

Cosa comunicava il post pubblicato su Instagram dall’agenzia che cura gli interessi di Becao? In realtà nulla di così compromettente. Traducendo dal portoghese, la didascalia alla foto era questa: “Il lavoro non si ferma mai. Anche con la sessione invernale chiusa, andiamo avanti a lavorare focalizzati verso future opportunità. Abbiamo avuto incontri con Inter e Atalanta in ottica estiva per il calciomercato europeo!“.

Più sospetto è il fatto che l’account ufficiale Instagram Antoniu’s Assessoria Esportiva, cioè l’agenzia che ha la procura del difensore dell’Udinese, abbia poi cancellato il post appena il nostro sito e altri lo hanno notato e commentato.

A ogni modo il ventisettenne sta giocando bene e la sua ottima stagione ha già suscitato l’interesse di varie squadre, tra cui il Napoli. Lo stesso Becao non troppo tempo fa ha confidato di essere stato da piccolo un tifoso degli azzurri. Quindi oltre all’Inter bisogna considerare anche il Napoli come possibile destinazione futura per il brasiliano. E poi c’è l’Atalanta, citata appunto dall’agente.

Il coinvolgimento della Dea fa pensare a un intreccio con un altro nome da tempo sulla lista dei desiderata dell’Inter: Merih Demiral. Un difensore già sondato a fine gennaio nel caso di una partenza anticipata di Skriniar. Può darsi quindi che i bergamaschi abbiano sondato Becao proprio per trovare un sostituto in caso di addio del turco.