Altro che Inter, accordo raggiunto col Barcellona

I nerazzurri rischiano di ricevere un’altra beffa clamorosa. Marotta e Ausilio sono seriamente preoccupati e c’è già l’accordo verbale. Ecco cosa sta accadendo

L’Inter deve, oramai, dire addio al sogno scudetto ed il primo ad esserne consapevole di tutto ciò, è proprio Simone Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro ha, infatti, parlato nel post-gara di Inter-Sampdoria dove ha espresso il suo parere a riguardo. Fin troppa la distanza che la separa, ad oggi, dal Napoli: ormai a +15 sulla ‘Beneamata’ e sempre più proiettato in avanti nella rincorsa al tricolore. A tal proposito, dunque, l’Inter deve tornare quanto prima al successo e per farlo occorrerà indirizzare già lo sguardo verso il prossimo match di campionato.

Lautaro e compagni affronteranno direttamente l’Udinese nel prossimo sabato sera al ‘Meazza’ per, poi, poter ospitare il Porto nella settimana successiva sempre tra le mura amiche. E’ questo ciò che deve fare, ad oggi, l’Inter: puntare tutto sul secondo posto in Serie A e, allo stesso tempo, provare ad andare avanti il più possibile in Champions League (lo chiede, innanzitutto, la società). Quanto al loro conto, poi, non si può far altro che aprire una piccola parentesi sul mercato.

Marotta e Ausilio sono, non a caso, chiamati a dover ‘tappare’ alcuni buchi in vista della prossima stagione. Il primo a dire addio sarà proprio Milan Skriniar, il quale ha già detto sì al Psg e farà visita alla corte di Galtier a partire dal prossimo luglio. Per tale ragione, quindi, la ‘Beneamata’ deve darsi da fare anche sul mercato…Con lo sguardo che resta proiettato su tutta una serie di osservati speciali. Tra questi vi è, inoltre, Evan N’Dicka che a malincuore, però, è ormai ad un passo dal Barcellona.

Calciomercato Inter, accordo verbale tra N’Dicka e il Barcellona: si può chiudere a breve

Stando, infatti, a quanto riferito nelle ultime ore dal quotidiano tedesco ‘Sport1’, il Barcellona ha raggiunto un principio d’accordo verbale con Evan N’Dicka.

Il difensore è attualmente in forza all’Eintracht Francoforte, club a cui è legato sino al prossimo giugno per via del suo contratto in scadenza. Proprio per tale ragione, il centrale francese rappresenta una ghiotta opportunità che diversi club europei vorrebbero sfruttare: Barcellona su tutti. Sul classe ’99 c’è anche l’Inter. I nerazzurri lo hanno adocchiato – da un po’ di tempo, a dire il vero – sia come futuro erede di Skriniar che come potenziale post de Vrij (anche se lui è mancino).

E vero, non c’è ancora l’ufficialità: certo è, però, che i ‘blaugrana’ sono comunque vicinissimi a chiudere per un altro grande acquisto che andrebbe a rinforzare una retroguardia ormai consolidata (visti i 7 gol subiti in sole 21 gare di campionato). Xavi gradirebbe averlo un giorno al proprio fianco, col calciatore che se fosse vero che ha già detto si al progetto dei catalani, è proprio perché apprezzerebbe la destinazione.

Non solo Inter, sull’ex Auxerre c’era anche il Milan…Rossoneri che, proprio questa sera, saranno di scena al ‘Meazza’ contro il Tottenham di Antonio Conte nell’andata degli ottavi di Champions League. A parlare di questo match ci ha pensato qualcuno in particolare.

Ielpo a Tv Play: “Col Tottenham può succedere di tutto ma se il Milan gioca così ha poche speranze”

L’ex portiere rossonero, Mario Ielpo, ha parlato ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘, trasmissione condotta in onda su Tv Play, dove si è espresso a proposito del momento di forma che sta vivendo il Milan di Stefano Pioli.

“E’ vero, il Tottenham non avrà alcuni giocatori a sua disposizione, ma sono comunque infortuni che al Milan non mancano mai, quindi, siamo pari. Hanno disputato una brutta partita col Leicester, però, non dimentichiamoci di quella che hanno vinto ancor prima col Manchester City. Mi spiace dirlo, ma il Milan visto nelle ultime partite ha poche speranze di passare il turno. Chiaro che nel calcio può succedere di tutto, ma così è dura”.