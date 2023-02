Bagno di sangue senza la Champions: doppio addio shock

In due rischiano di fare le valigie a fine stagione in caso di mancato piazzamento tra le prime quattro della A. I nomi di entrambi nerazzurri sono clamorosi

Altri tre punti persi ed ennesimo ko stagionale per la squadra di Inzaghi, che conta ora 7 sconfitte in campionato. Ad aver ‘inguaiato’ i nerazzurri, è stato da punto e accapo il Bologna: club che già nella scorsa annata mise al tappeto l’Inter con un pesante 2-1 che la condannò, poi, al non sorpasso sul Milan.

E’ bastata la rete di Orsolini agli emiliani per avere la meglio sull’Inter. Altro insuccesso che certifica, ulteriormente, tutti quei cali di concentrazione a cui i nerazzurri hanno fatto fronte nel corso di quest’annata. Già 28 reti subite in appena 24 giornate di campionato e, addirittura, 7 sconfitte accumulate in questa edizione di Serie A Tim (proprio come vi accennavamo un attimo fa). Tanti, decisamente troppi punti persi per strada e che hanno, quindi, messo la panchina di Inzaghi a forte rischio per la prossima annata.

Non c’è da nasconderlo: la dirigenza è stata chiara e l’obiettivo primario resta, indubbiamente, quello della Champions League. Qualora, però, le cose non dovessero andare secondo i piani, il primo a dover dire addio sarà inevitabilmente il tecnico piacentino. Attenzione, del futuro dell’ex allenatore della Lazio se ne riparlerà soltanto a fine stagione (così come di quello di tanti altri calciatori).

A poter salutare, infatti, non è il solo Inzaghi. Nel caso in cui l’Inter non dovesse rientrare tra le prime quattro della classe, i nerazzurri saranno allora obbligati a disfarsi di qualche big…Dove tra questi potrebbero, benissimo, rientrare anche Lautaro e Barella.

Calciomercato Inter: due tra Barella, Lautaro e Bastoni diranno addio in caso di non qualificazione in Champions

Sono attimi concitati quelli che si stanno vivendo, ultimamente, dalle parti di ‘Viale della Liberazione’. Marotta ha già dettato la linea sulla quale si vuole proseguire, con l’obiettivo che resta, senz’alcun ombra di dubbio, quello della qualificazione in Champions. In caso di mancato traguardo, però, è anche altrettanto chiaro il fatto che diversi big dovranno, inevitabilmente, dire addio.

Barella, Bastoni e Lautaro: questi sono solamente alcuni dei tanti candidati a poter lasciare Milano in caso di mancata qualificazione in Champions League. Un eventuale fallimento che rischia di danneggiare non soltanto l’immagine del club, ma di mettere in seria difficoltà le casse economiche dell’intera società. Cosa ancor più grave, quindi, è il fatto che almeno due dei calciatori, di cui vi abbiamo appena parlato, sarebbero a quel punto costretti ad essere ceduti…E questa è una cosa che l’Inter vuole sicuramente evitare. Un altro aspetto da tenere in considerazione? Se non altro quello del contratto dell’ex centrale dell’Atalanta, il cui accordo ha una scadenza fissata a giugno 2024.