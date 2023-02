‘Maledizione’ Inter: “Tendine d’Achille, stagione finita”

Sembra una maledizione: un altro difensore accostato all’Inter deve fermarsi, si parla infatti di stagione praticamente finita

Il ventisettenne Presnel Kimpembe del PSG è stato spesso accostato all’Inter nei mesi scorsi, come giocatore di levatura internazionale per il post Skriniar. Ma il francese ha finito anzitempo la stagione e sembra che ne avrà per le lunghe.

Kimpembe… sembrava l’unico difensore disponibile in questo mercato ai livelli di Skriniar. Di certo un grande difensore, forte fisicamente e brano nell’impostare. Marotta, non è un mistero, lo seguiva con particolare interesse. Ma ora i dirigenti interisti dovranno concentrarsi su qualcun altro. La maledizione del difensore continua per l’Inter… E ora, per sostituire Skriniar, l’unico nome plausibile resta quello di Tiago Djaló, del Lille.

obiettivo numero uno dei nerazzurri, come confermato dall’incontro con l’agente Il ventiduenne portoghese dovrebbe essere quindi l’dei nerazzurri, come confermato dall’incontro con l’agente di cui vi abbiamo parlato . Il ragazzo piace soprattutto ad Ausilio mentre non convince al centro per cento l’ad Marotta.

Continua la maledizione per l’Inter: stagione finita per il profilo adocchiato da Marotta

Beppe Marotta, per la difesa dell’Inter dell’anno prossimo, avrebbe preferito a Djaló un giocatore con più esperienza. Il suo obiettivo principale è stato a lungo Presnel Kimpembe. Il dirigente interista avrebbe voluto sfruttare la particolare situazione contrattuale del giocatore francese, in contratto in scadenza nel 2024 e palesemente non intenzionato a prolungare con il PSG.

Il tecnico del PSG Christophe Galtier, dopo la netta vittoria per 3-0 ottenuta in trasferta dalla sua squadra nello scontro diretto contro l’Olympique Marsiglia, ha comunicato alla stampa che l’infortunio di Kimpembe è grave. Il difensore si è fatto male al tendine d’Achille. Un infortunio pesante, che gli farà saltare il resto della stagione.

“Abbiamo imparato la lezione della partita della Coppa di Francia“, ha detto Galtier. “Ovviamente con la presenza di Kylian abbiamo più profondità. Kimpembe si è gravemente infortunato e sarà indisponibile fino al termine della stagione. Penso che abbia un fortissimo dolore al tendine d’Achille. Pensiamo che sia molto grave“.

Il PSG ha comunicato che il ventisettenne sarà operato nelle prossime ore. Il centrale francese, al 12′ del primo tempo, era scattato verso la porta difesa da Donnarumma ma si è fermato ed è stramazzato al suolo. All’ingresso della barella, era già con le mani sul volto.

Mercato sempre più critico

Il classe 1995 stava trovando poco spazio in stagione. Certo, non solo per scelta di Galtier. Kimpembe ha subito infatti numerosi stop di natura fisica e traumatica. Fino a poco prima della sosta per i Mondiali era un titolarissimo per il PSG, ma nel 2023 si è visto poco. L’Inter, prima che si infortunasse, ha provato a sfruttare il suo momento no per strappargli un accordo già da ora in prospettiva del 2024 o per prenderlo con sconto quell’estate.

Il PSG, fino a gennaio, lo valutava 45 milioni. Ma dato l’avvicinarsi della scadenza naturale, avrebbe potuto cederlo anche a molto bene (forse per paura di uno sgarbo da parte dell’Inter, per vendicarsi dell’accordo con Skrianiar).

Per l’Inter si preannuncia un mercato assai duro. Trovare un sostituto di Skriniar in difesa non sarà l’unico problema da affrontare. Bisogna prende un altro difensore centrale nel caso in cui non rinnovi de Vril. Già nei prossimi giorni i nerazzurri dovranno arrivare a una soluzione sul caso Lukaku. E poi bisognerà capire cosa farsene di Correa.

Il primo grande obiettivo in attacco per l’Inter è sempre Marcus Thuram. E sul francese ci sono Barcellona, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Chelsea e Paris Saint-Germain. Per la difesa, dopo l’infortunio di Kimpembe, l’altro nome di livello su cui puntare è Pavard. Ma l’Inter non ci crede più di tanto. Oltre al già citato Djaló, si potrebbe puntare su Becao dell’Udinese o ritornare su Demiral dell’Atalanta. Ma sarebbero nomi da Inter?