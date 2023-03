100 milioni e accordo ufficiale con l’Inter: annuncio a sorpresa di Thohir

Il quadro della situazione economica in casa Inter è parecchio triste. Si spera in un’iniezione di fondi esterni, tramite nuovi soci e nuovi sponsor. Il prestito di Oaktree, che andrà restituito, serve per ora solo per rimanere a galla. E intanto si rifà vivo a sorpresa anche l’ex presidente Thohir

Steven Zhang ha versato nelle casse del club 10 milioni lo scorso 22 febbraio. Si tratta sempre di denaro che deriva dal prestito di Oaktree. E, più o meno, restano altri 90 milioni da usare. Non verranno però sfruttati per un mercato da top club: serviranno a resistere alle tempeste e a garantire i pagamenti più importanti.

Si è parlato poi del mancato pagamento da parte di DigitalBits dei 24 milioni che lo sponsor avrebbe dovuto per contratto versare ai nerazzurri entro quest’anno. Le perdite, però, non riguardano soltanto i bonifici mai effettuati della start-up legata alla blockchain. Tutti o quasi gli sponsor regionali cinesi che hanno puntato sull’Inter negli scorsi anni sono spariti. Sarebbero dovuti arrivare 100 milioni, secondo i piani di Zhang. Ma in tutto, quest’anno, ne sono arrivati 2.

Le cose sono cambiate nel 2019, con la pandemia e con la decisione del Governo cinese di investire meno liquidi nelle società sportive estere. L’agenzia cinese IMedia ha versato appena 150.000 euro: ne aveva promessi 23 milioni a stagione.

Ieri è arrivato poi la notizia di una nuova partnership con Recrowd, che è la prima piattaforma in Italia di crowdfunding nel settore immobiliare per capitali raccolti nel 2022. Questa società sarà l’Official Crowdfunding Partner dell’Inter fino al 2025. Ma dal mondo degli investimenti immobiliari innovativi non arriveranno milioni sonanti. Si tratta più di una collaborazione basata sul reciproco interesse nell’allargare il proprio mercato. La società nerazzurra sfrutterà il crowdfunding per entrare in affari privati di partecipazione alla riqualificazione cittadina e il finanziamento di progetti immobiliari.

100 milioni in meno e il ritorno a sorpresa di Thohir

Dall’oblio è intanto rispuntato anche Erick Thohir, dal 2013 al 2018 presidente dell’Inter. L’indonesiano ha sempre a che fare con il calcio. Nel suo Paese è proprietario e presidente di una delle squadre più blasonate, il Persib, e da pochi giorni è stato nominato presidente della Federazione calcistica indonesiana. Dal settembre 2022, poi, insieme al socio Anindya Bakrie, ha rilevato il 51% delle quote societarie dell’Oxford United, club minore inglese, diventandone così presidente.

Intercettato dai microfoni di Sportmediaset, Erick Thohir è tornato a parlare di Inter. L’ex presidente ha ammesso di sentire molto la mancanza dell’Inter e di aver seguito con interesse la sfida contro il Porto. “L’Inter mi manca tantissimo“, ha riferito. “Sempre forza Inter“. Poi gli è stato chiesto se gli sia mai passato per il cervello l’idea di ricomprare la squadra. “Al momento non ho in mente una riacquisizione della squadra“, ha risposto a sorpresa Thohir, “perché sono concentrato sugli affari qui in Indonesia. E poi l’Inter è una famiglia e per seguirla devi stare a Milano e al momento devo pensare al mio Paese. Adesso continuo a supportare l’Inter solamente da tifoso“.

Infine, l’indonesiano ha riferito di non avere contatti con Moratti e Zhang da molto tempo. “Purtroppo è da un po’ che non ci sentiamo. Ci scambiamo gli auguri di compleanno e basta. In compenso durante il Mondiale ho incontrato diversi ex giocatori interisti come Sneijder e Materazzi, ed è stato molto bello“.

Ricordate quando Erick assicurava ai tifosi interisti che Suning avrebbe portato il club a vincere tutto, data la sua spaventosa potenza economica? Be’, la situazione è cambiata parecchio. La holding Suning è passata da un giro d’affari pari a 39 miliardi di dollari a un patrimonio minato da enormi debiti.

Il mese della verità per Zhang

A marzo si scioglieranno molti nodi. Il prossimo 8 marzo, al Tribunale di Milano, ci sarà l’udienza per la causa intentata dalla China Construction Bank a Suning e Steven Zhang in merito a un debito da oltre 300 milioni di dollari.

Non si sa come andrà a finire, ma è certo che Zhang si stia affannando alla ricerca di un nuovo potente socio per poter tenere a galla il club. Senza un aiuto esterno, l’Inter è destinata a navigare a vista. O meglio, a galleggiare a morto, sperando che non arrivi un’altra potente mareggiata.

In quest’ottica è fondamentale il passaggio del turno in Champions, per far arrivare nelle casse altri milioni. E poi c’è il capitolo sponsor: la dirigenza si sta rivolgendo principalmente all’area medio-orientale. Antonello ha ammesso che si sta lavorando sodo per chiudere un accordo entro l’estate. Ma non si conosce ancora il nome del possibile partner. Sarà Turkish Airlines? Oppure una società fra Binance, Hisense, eBay e LeoVegas? Quest’ultime due sono già entrate come sponsor minori della società negli ultimi mesi.