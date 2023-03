L’addio ora è UFFICIALE: “Decisione non facile per lui”

A quanto pare il Liverpool FC non ha intenzione di rinnovare i centrocampisti Alex Oxlade Chamberlain e Naby Keita, e ora è ufficiale l’addio di un attaccante seguito dall’Inter

S’ingrossa la potenziale lista della spesa dalla Premier League, con tutti nomi rigorosamente a zero. Anche Roberto Firmino andrà a parametro zero. Jürgen Klopp, allenatore dei Reds, ha fatto capire che l’addio dell’attaccante brasiliano ora può essere considerato quasi ufficiale.

Firmino avrebbe insomma già deciso di lasciare il club alla scadenza naturale del contratto, che avverrà nel mese di giugno. Quindi, è ufficiale: il trentunenne saluterà il Liverpool dopo otto anni di successi.

Dopo la memorabile vittoria di ieri contro il Manchester United, il tecnico del Liverpool ha annunciato che la squadra perderà Firmino: “Non è stata una decisione facile per lui“, ha spiegato Klopp. “L’accoglienza che ha ricevuto oggi ad Anfield è stata assolutamente eccezionale. Con tutti i meravigliosi goal che ha segnato, questo è l’obiettivo che desiderava di più“.

Mancano più di tre mesi all’inizio della finestra estiva di calciomercato, eppure tutte le maggiori squadre, sia in Italia e all’estero, stanno già lavorando sodo ai prossimi colpi in entrata e in uscita. Club come l’Inter, in drammatica difficoltà societaria, non possono far altro che guardare ai giocatori in scadenza, sperando di poter trovare l’accordo con qualche campione. Beppe Marotta è uno specialista in questo genere di cose.

Klopp si sbilancia: l’addio dell’attaccante è ora ufficiale

Firmino, che lascerà con molta probabilità il Liverpool a fine stagione, potrebbe dunque essere valutato dal club nerazzurro come prossimo partner per l’attacco di Lautaro Martinez. Il trentunenne brasiliano è stato protagonista di una stagione caratterizzata fin qui da molti alti e bassi, sia in campionato che in Champions League. L’agente di Firmino aveva dichiarato un mesetto fa che il suo assistito avrebbe rinnovato quasi sicuramente con il Liverpool, ma ora viene fuori che il prolungamento non ci sarà. L’attaccante è scontento dello scarso minutaggio accumulato fin qui in stagione.

Su di lui ci sono l’Inter, il Galatasaray, attualmente primo nella Süper Lig turca, alcune squadre di MSL e l’Atletico Madrid. E su tutte queste squadre, quella più in vantaggio sembra quella turca. Il Galatasaray deve sostituire Icardi, che a giugno tornerà a Parigi. E Roberto Firmino del Liverpool potrebbe essere il sostituto ideale. La squadra turca ha abbastanza fondi per garantire al brasiliano un ingaggio top, cosa che invece l’Inter non può permettersi, soprattutto nel caso di permanenza di Lukaku.

Inoltre, sembra che Firminio sia orientato a trasferirsi in Turchia grazie all’intermediazione di Cláudio Taffarel, ex portiere della nazionale brasiliana e attuale preparatore dei portiere al Liverpool. Taffarel, che gode di ottimi rapporti col club turco, starebbe lavorando proprio per convincere il connazionale ad accettare la proposta del Galatasaray.

O Firmino o Lukaku: l’Inter al bivio

Dopo che Klopp ha reso ufficiale l’addio di Firmino, cambieranno però un po’ di cose. Tutti i club che finora si sono mossi nell’ombra usciranno allo scoperto. L’ingaggio del brasiliano è un forte ostacolo per l’Inter: sono più di 10 milioni di euro. A quel punto, per l’Inter conviene di più insistere con Lukaku, che l’anno prossimo potrebbe anche prolungare il prestito con un ulteriore sconto sull’ingaggio grazie alla collaborazione del Chelsea.

A oggi, quindi, sembra che l’intenzione dei dirigenti interisti sia quella di tenersi Romelu Lukaku, con l’obiettivo di prendere una seconda punta, sempre a zero, più giovane, come Marcus Thuram. Trovate un articolo sull’argomento a questo link.

Ma uno come Firminio potrebbe far grandi cose in Italia. Un giocatore con la sua classe, dal destro magico e il sinistro velenoso, surclasserebbe chiunque in termini di tecnica e genio. Al momento, inutile far finta di niente, nel nostro campionato non ci sono calciatori della sua specie.