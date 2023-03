Nome choc per la panchina: Lukaku ‘obbligato’ a dire addio

I dirigenti nerazzurri credono ancora nel lavoro dell’allenatore piacentino ma sono comunque costretti a pensare a un piano B. Nelle ultime ore, per la panchina dell’Inter, è spuntato anche un nome choc

La notte del 14 marzo, a Porto, si deciderà probabilmente il futuro di Simone Inzaghi come guida tecnica dell’Inter. E se dovesse fallire? Si parla già di Thiago Motta, Ivan Juric, Conceiçao, Mourinho, ma non solo… Negli ultimi mesi abbiamo sentito accostate molti, troppi nomi alla panchina dell’Inter.

Si è parlato di un ritorno di Antonio Conte, di un interessamento al promesso sposo Diego Simeone, di Klopp, di Hugo Benjamín Ibarra, di De Zerbi e persino di Allegri. E ora la Gazzetta dello Sport lancia un altro nome choc per la panchina 2023-24 dell’Inter.

Si tratta del tedesco Thomas Tuchel, ex tecnico del Bosussia Dortmound, del PSG e del Chelsea. “L’Inter lo stima“, si legge su La Gazzetta, “e se il finale di stagione di Inzaghi non fosse all’altezza delle aspettative, può rientrare nel casting di Marotta e Ausilio“.

Si tratta di uno scenario verosimile? Da tanti, troppi punti di vista, no. Così come per il Cholo, per un Conte bis e per Mourinho. La situazione finanziaria dell’Inter rende complicato se non impossibile prendere allenatore con ingaggio alto e delle pretese mercato di un certo tipo. Il discorso cambierebbe ovviamente in caso dell’arrivo di una nuova proprietà… Il Times, per esempio, punta su un ritorno di Conte in nerazzurro proprio ipotizzando l’arrivo di un nuovo proprietario a Milano o comunque di un socio in grado di aiutare Zhang.

Tuchel, un nome choc per la panchina dell’Inter: cosa c’è di vero?

L’arrivo di Tuchel all’Inter farebbe in ogni caso molto rumore. Innanzitutto significherebbe un addio certo di Romelu Lukaku, visti i trascorsi fra i due al Chelsea… e poi significherebbe affidare la squadra a un tecnico di grande esperienza internazionale ma che comunque non si è mai confrontato con la Serie A.

Thomas Tuchel troverà con molta probabilità una nuova sistemazione entro l’estate. Ma difficilmente arriverà in Italia, checché ne dica la Gazzetta dello Sport. Il tecnico campione d’Europa con il Chelsea nel 2020/21, potrebbe finire più verosimilmente al Real Madrid qualora Ancelotti accettasse di diventare commissario tecnico della selezione brasiliana o se Florentino Perez decidesse di mandar via don Carlo. Per Tuchel si parla anche di un ritorno a Parigi o di un approdo in Inghilterra: al Tottenham, se Conte non rinnoverà, o al West Ham. Occhio poi all’Atletico Madrid, ancora incerto sulle volontà del Cholo a fine stagione.

Altri nomi grossi in cerca di panchina sono Zinedine Zidane e Luis Enrique. La Juventus sogna di portare Zidane (o far tornare Conte) in bianconero. Ma molto dipenderà dalle questioni extracalcistiche. La Roma, nel caso in cui Mourinho dovesse divorziare, punta a De Zerbi. Per l’Inter, invece, il nome più verosimile è ancora quello di Thiago Motta.

Il futuro di Simone Inzaghi dipenderà ovviamente da come andrà a finire la stagione. Fondamentale sconfiggere il Porto in Champions e raggiungere i quarti di finale. Con un risultato del genere e un piazzamento fra le prime quattro in campionato, Inzaghi dovrebbe restare a Milano. Questi sono i fatti. Con buona pace di chi sogna Thomas Tuchel, Mou o Conte.

Contatto informale con Conte: in Inghilterra pensano a un ritorno del salentino in nerazzurro

“L’Inter, che ha guidato allo scudetto nel 2021, si è informata in modo informale sulla sua posizione“, scrive il Times a proposito di Antonio Conte. E fin qui la cosa potrebbe anche risultare credibile, ma poi nello stesso articolo si parla anche di un interessamento da parte della Roma in caso di separazione da José Mourinho. Poi si tira in ballo il Milan che “era interessato a Conte nel 2017“. E poi ovviamente esce fuori pure la Juventus: “La società bianconera avrebbe voluto riprendere Conte, ma è immersa in uno scandalo finanziario che renderebbe improbabile un ritorno“.

Pensa a un ritorno di Conte anche Alfio Musmarra, giornalista esperto di vicende nerazzurre: “Stavo facendo delle verifiche sulla questione allenatore in vista della prossima stagione e mi è arrivata la notizia del tutto inaspettata di un contatto tra Antonio Conte e qualcuno all’interno dell’Inter.”

Secondo il giornalista ci sarebbe stato un contatto “assolutamente informale” finalizzato a sondare la situazione di Antonio Conte a Londra. “Da qui a capire che ci sono trattative, ve lo dico subito, no. Però già il fatto che ci sia stato un contatto mi ha fatto accendere un campanello d’allarme”. Conte, dunque, un altro nome choc per sostituire Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Ok… Ma chi lo paga?