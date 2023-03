Dzeko, dal rinnovo con l’Inter ad una forte ‘tentazione’

Il bosniaco e i nerazzurri non hanno ancora raggiunto l’intesa per il rinnovo. Nel frattempo, ecco che è sorto fuori un altro suo desiderio. Le ultime da Appiano

Non solo Dzeko, anche altri nerazzurri restano in attesa di conoscere quale sarà il proprio futuro. Handanovic, D’Ambrosio, de Vrij fino ad arrivare, per l’appunto, anche al ‘Cigno’ di Sarajevo.

Il classe ’86 è al suo secondo anno di Inter. Tra i protagonisti della scorsa annata, dove disputò un girone d’andata da assoluto trascinatore, Edin Dzeko fu in grado di mettere a referto la bellezza di 17 reti e 10 assist (quand’ancora aveva già 36 anni suonati, per intenderci). Anche in questa stagione, però, le cose non sono affatto cambiate. Il bosniaco è, non a caso, tornato utilissimo ai nerazzurri durante il periodo di assenza di Romelu Lukaku. Col belga che è rimasto alle prese con due importanti infortuni, infatti, l’ex Roma è tornato a fare ciò che gli riesce meglio: ossia a fare gol.

I numeri parlano da sé: 2102 minuti e 11 marcature all’attivo, con tanto di 5 assist, messe a sigillo in quest’annata ricorrente. Non dimentichiamoci però che, come vi accennavamo prima, il ‘Cigno’ è prossimo ai 37 anni – che compirà nel prossimo 17 marzo – e che siamo solamente a poco più di metà stagione. Insomma, è ormai chiaro a tutti, quindi, quale piano abbia in serbo l’Inter per Edin Dzeko. L’intenzione da parte dei nerazzurri non è altro che quella di estendergli la durata del contratto…Anche se resta da dover tenere in considerazione tutte le ipotesi del caso.

Calciomercato Inter, si attende la fumata bianca per il rinnovo Dzeko: sirene statunitensi lì ad un passo però

Nelle persone di Marotta e Ausilio, l’Inter ha già capito cosa farne con tutti gli interpreti del proprio reparto avanzato: incluso Edin Dzeko, giocatore per cui filtra ottimismo sul rinnovo nonostante quella famosa e vecchia, ma pur sempre attuale, tentazione degli USA.

Ci sono tutti i presupposti, infatti, per far sì che il bosniaco e i nerazzurri arrivino a trovare quanto prima l’intesa definitiva per il prolungamento di contratto del classe ’86. Per arrivare a tutto ciò, l’Inter punta a proporre all’ex Roma un accordo annuale più opzione per il secondo intorno ai 4 milioni più bonus. A poter agevolare il tutto potrebbero essere gli ottimi rapporti che intercorrono tra il suo agente Alessandro Lucci e l’intera dirigenza interista. Ad ogni modo, poi, resta da dover tenere comunque in considerazione – anche e soprattutto a detta de ‘La Gazzetta dello Sport’ – quel vecchio desiderio da parte di Dzeko di poter approdare un giorno negli Stati Uniti chiudendo la carriera lì.

Dopo avervi svelato con la dovuta chiarezza la situazione nella quale si trova ad oggi il bosniaco, proviamo invece ad aprire una piccola parentesi su un vecchio pallino di Ausilio: vale a dire Gianluca Scamacca.

Calciomercato Inter, rispunta l’idea Scamacca per l’attacco: si può pensare al prestito

Ad aver riaccostato con insistenza il nome di Gianluca Scamacca all’Inter, nella giornata di oggi, è stata la stessa ‘rosea’…Ma pur sempre con un po’ di ritardo rispetto alla nostra redazione di Interlive.it che ve ne aveva già parlato un po’ di giorni fa a proposito della sua situazione.

L’idea che è decollata negli scorsi giorni, non a caso, non è altro che quella di poter vedere il classe ’99 lontano dall’Inghilterra da un momento all’altro. Ultimamente, infatti, sono cambiate un po’ di cose tra il centravanti romano e il West Ham. La dirigenza inglese non si è propriamente detta soddisfatta degli ultimi mesi compiuti da parte di Scamacca (anche in virtù degli infortuni). Più che possibile, quindi, una sua potenziale partenza a fine stagione. A poterci pensare, cosa che era già accaduta nella scorsa estate quando il calciatore era ancora al Sassuolo, potrebbe essere nuovamente l’Inter. Lukaku a parte infatti, i nerazzurri potrebbero provare a concordare un prestito con diritto di riscatto assieme agli ‘Hammers’ qualora questi ultimi si dicano consenzienti.