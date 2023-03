Probabili formazioni Spezia-Inter: Lukaku-Lautaro davanti, de Vrij sfida Acerbi

Le possibili scelte di Inzaghi e Semplici per il match di stasera valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A

Inzaghi dovrebbe optare per un leggerissimo turnover stasera al ‘Picco’ contro la Spezia nella sfida valevole per la 26esima giornata di Serie A. Il tecnico dell’Inter non può permettersi troppi calcoli in vista del ritorno di Champions col Porto di martedì prossimo, servono infatti necessariamente i tre punti per rimanere ben saldo al secondo posto.

In attacco viaggia verso la conferma il sempre più insostituibile Lautaro Martinez. Al suo fianco dovrebbe agire Lukaku, al momento favorito su Edin Dzeko. In difesa possibile chance per de Vrij a scapito di Acerbi, con Brozovic in cabina di regia al posto di Calhanoglu. Per il turco turno di riposo, a meno che Inzaghi non scelga alla fine di panchinare Mkitharyan in vista della partita del ‘Dragao’. In tal caso l’ex Milan partirebbe dall’inizio nel ruolo di mezz’ala. A sinistra recuperato Dimarco, ma toccherà nuovamente a Gosens. Sponda ligure, Semplici recupera Zoet, Ekdal e Ampadu ma non Holm, quest’ultimo nel mirino anche di Ausilio. Ampadu ed Ekdal dovrebbero partire dall’inizio nel 4-3-3 in cui il tridente d’attacco sarà composto da Gyasi, Nzola e Verde.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-INTER

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Ferrer; Agudelo, Ekdal, Bourabia; Gyasi, Nzola, Verde. All.: Semplici

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro. All.: Inzaghi

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

Dumfries titolare anche con lo Spezia. Dall’Inghilterra: accordo vicino col Manchester United

Tornando all’undici iniziale dell’Inter, sull’out destro Inzaghi è intenzionato a confermare Dumfriesche con il Lecce ha dato piccolissimi segnali di ripresa servendo a Lautaro l’assist del definitivo 2-0. L’argentino lo ha poi abbracciato e ringraziato, invitando la Curva e l’altra parte del ‘Meazza’ (che gli aveva riservato più di qualche fischio) ad applaudirlo.

I prossimi tre mesi dovrebbero comunque essere gli ultimi dell’ex Psv con la maglia nerazzurra. Da tempo la dirigenza lo ha ‘scelto’ per fare cassa entro fine giugno, ovvero entro la chiusura del bilancio, con la sua agente Rafaela Pimenta al lavoro per trovargli una nuova sistemazione in Premier. A tal proposito, secondo ‘teamtalk.com’ il futuro del laterale oranje sarà quasi sicuramente al Manchester United del connazionale ten Hag. La fonte inglese parla di accordo vicino per il cartellino del numero 2, che l’Inter valuta 50 milioni di euro. Ma lo stesso club di Zhang potrebbe dire sì dinanzi a una proposta sui 40 milioni.