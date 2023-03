Dal City all’Inter in prestito: la firma è ufficiale

L’Inter avrebbe voluto prenderlo nel 2021. La trattativa non andò in porto, ma le speranze di arrivare al campione non si sono mai del tutto smorzate: si era vociferato anche di un possibile affare in prestito dal City

La situazione è cambiata nelle ultime ore. Un po’ a sorpresa è arrivata la notizia che Julian Alvarez rinnoverà col Manchester City. L’attaccante argentino, eroe del Mondiale in Qatar, ha firmato oggi il suo prolungamento di contratto. L’accordo lo legherà ai Citizen fino al 2028. Negli ultimi mesi si era anche parlato di un possibile addio per l’attaccante non pienamente soddisfatto dal minutaggio.

Evidentemente il City sa di non poter perdere a cuor leggere un talento così importante. Si continuerà dunque a lavorare insieme. E per l’Inter scemano anche le ultimissime speranze di portare in nerazzurro (magari chiedendolo in prestito al City) un profilo seguito a lungo. La notizia del prolungamento del campione del Mondo con l’Argentina ai Mondiali in Qatar è stata pubblicata dal club inglese attraverso i canali ufficiali. E i tifosi sembrano tutti entusiasti. Lo stesso Alvarez sarà contento: vuole dimostrare di essere un campione anche in Premier. E ha tutte le carte per riuscirci senza problemi.

L’Inter lo cercava in prestito dal City, ma l’affare sembra oggi impossibile

Sarebbe stato complicato, ma Ausilio e Zanetti ci avrebbero provato lo stesso a fine stagione, magari insistendo proprio con il calciatore. L’ipotesi prestito non è del tutto tramontata, ma la sensazione è che sul giocatore possa piombare il Barcellona. Il Manchester City potrebbe anche accettare di girarlo in prestito ai catalani, qualora fosse garantita dalla trattativa almeno un’alta opzione di riscatto o una cessione temporanea onerosa.

Noi di interlive.it lo lanciammo pure per l’Inter. Ma la storia dell’interesse dei nerazzurri verso Alvarez è molto più antica. L’Inter lo osservava da prima che esplodesse. E, a detta di molti agenti di mercato, Ausilio ce lo ha avuto praticamente in tasca. Mancava solo la firma.

Portare Julian Alvarez in Italia avrebbe di sicuro cambiato le ultime stagioni dell’Inter, almeno dal punto di vista economico. Dopo il Mondiale il ragazzo è diventato costosissimo e ricercatissimo sul mercato. Non a caso è il 9 titolare dell’Argentina campione del mondo ed è stato capace di panchinare Lautaro.

Contract extension secured for our World Cup champion! @julianalvarezzz ✍️ — Manchester City (@ManCity) March 16, 2023

L’Inter lo aveva in mano, così si è detto più volte. E in effetti Alvarez è davvero stato il nome in cima alla lista degli obiettivi di mercato dell’Inter nel 2021. Il calciatore classe 2000, allora in forza al River Plate, piaceva moltissimo a Javier Zanetti.

Lo stesso vicepresidente dei nerazzurri, ne aveva parlato apertamente ai microfoni di ESPN: “Il nostro direttore sportivo è attualmente in Argentina per guardare i giocatori. Fa parte di una strategia, visto che era in Brasile, ora in Argentina e poi andrà in Uruguay. Ci sono molti giocatori interessanti. Oggi si parla molto di Julian Alvarez. Nel nostro Paese c’è tanta materia prima. Mi ricordo bene quando comprammo Lautaro Martinez: quando prendi un giovane, non devi avere solo una visione sull’immediato, ma devi vederlo tra tre o quattro anni, come sarà la sua crescita”.

La fatica dell’argentino nel City

Nessuno in Inghilterra mette in dubbio la forza e il talento di Julian Alvarez. Acquistato a gennaio 2022 e arrivato in estate, l’ex giocatore del River Plate ha convinto tutti in pochi mesi anche se ha giocato poco.

L’argentino non è in una squadra qualsiasi, dopotutto. Per giocare deve vincere la concorrenza di un tizio chiamato Erling Braut Haaland, il mostro che si è preso la scena e ha limitato inesorabilmente il minutaggio del Ragno di Calchin.

L’argentino vuole però convincere Pep Guardiola di poter coesistere con il norvegese. L’estensione (con sostanzioso aumento di stipendio) ha per ora placato i mal di pancia del campione del mondo. Il City gli ha fatto capire che crede in lui.