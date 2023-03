Benfica-Inter, Inzaghi: “Vogliamo regalare un altro sogno ai nostri tifosi”

Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro dopo il sorteggio dei quarti di Champions: “Affronteremo una squadra che ha vinto il proprio girone giocando molto bene, ma noi non siamo stati da meno”

“Saranno due gare bellissime, con una grande atmosfera e una giusta tensione degna dell’importanza di questa competizione”. Lo ha detto Simone Inzaghi commentando il sorteggio dei quarti di Champions che ha abbinato la sua Inter al Benfica dell’ex Joao Mario.

“Affronteremo una squadra forte e di grande tradizione, che ha vinto il proprio girone giocando molto bene – le parole del tecnico nerazzurro al canale ufficiale del club – Noi, però, non siamo stati da meno e vogliamo farci trovare pronti per regalare un altro sogno ai nostri tifosi. Saranno due sfide emozionanti e complicate, tutti noi lavoreremo al meglio per non lasciare nulla al caso e provare a passare il turno”.

“Il Benfica è una squadra forte, ma arrivati a questo punto ogni avversario è difficile”. Queste, direttamente da Nyon, sono invece le dichiarazioni Javier Zanetti: “Siamo contenti di rappresentare il calcio italiano – ha aggiunto il vicepresidente dell’Inter a proposito del derby Milan-Napoli e di quello possibile in semifinale visto che le tre big di Serie A sono state inserite nella stessa parte del tabellone – Abbiamo tutte e tre grandi possibilità, speriamo di essere all’altezza”.

Benfica-Inter fu anche una finale di Coppa dei Campioni. Parliamo del 1964/65, con la squadra di Helenio Herrera che riuscì a imporsi per 1-0 conquistando il trofeo per la seconda volta consecutiva nonché nella sua storia: “Lo ricordo bene. Quando arrivai a Milano – evidenzia Zanetti – Facchetti e Mazzola mi raccontarono la storia della ‘Grande Inter’ e dell’impresa col Benfica. Adesso tocca a noi, con la speranza di onorare al meglio questi quarti di finale e arrivare in semifinale”.

Otamendi salterà Benfica-Inter, Zanetti: “Per noi può essere un vantaggio”

Il Benfica di Schmidt gioca un calcio organizzatissimo e offensivo, arrivata prima nel girone con PSG e Juventus, mentre agli ottavi ha superato agilmente il Brugge. E’ una formazione giovane, 24,9 come media età, ma allo stesso tempo esperta potendo fare affidamento su calciatori del calibro di Grimaldo e capitan Otamendi. Quest’ultimo, Campione del Mondo con l’Argentina a Qatar 2022, sarà però assente all’andata causa squalifica.

“Ha grande carattere ed esperienza – sottolinea il vicepresidente interista – Per noi può essere un vantaggio, tuttavia dobbiamo stare attenti e molto concentrati sul resto della squadra. Hanno tanta qualità ed elementi che possono inventarsi la giocata. Ce la giocheremo, preparandola al meglio”.