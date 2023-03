Brozovic-Psg, ci risiamo: scambio alla pari con lo ‘scarto’

Addio sempre più vicino per ‘Epic Brozo’. Questa volta c’è nuovamente il Psg di mezzo. Si tenta l’affare con un super centrocampista, no non è Fabian Ruiz

Il calcio, così come la vita, è fatto di momenti. Dapprima sembrerebbero esserci alcuni ostacoli da superare che, una volta evitati, sembrerebbero essere svaniti del tutto, ed invece, un attimo dopo aver scansato quella ‘buca’, ci si ricade dentro da punto e accapo. E’ il caso di Marcelo Brozovic: calciatore che in questi ultimi anni ha vissuto una vera e propria parabola dalle parti di Milano.

Il centrocampista croato ha messo piede per la prima volta in terra lombarda quando ancora ricorreva l’ormai lontano 2015 senza trovare sin da subito particolari fortune. A distanza di un po’ di tempo poi, complici tutta una serie di situazioni, fu l’allora tecnico dell’Inter, quale Luciano Spalletti, ad affidargli un ruolo da assoluto protagonista in questa squadra. L’attuale coach del Napoli, infatti, ha avuto il merito e la bravura di riconoscere quali ne erano le vere caratteristiche del classe ’92 e di piazzarlo immediatamente in cabina di regia.

E’ stato da quel momento in poi, non a caso, che si è passati da quei fischi che gli erano stati riservati tanti e tanti anni fa in occasione del match contro il Bologna – direttamente da parte dei tifosi interisti – ai più sentiti applausi da parte del ‘Meazza’. Una volta infossate le vesti da play-maker, infatti, l’ex Dinamo Zagabria non le ha più abbandonate, perlomeno fino quest’anno. Complici i due-tre infortuni racimolati in questa stagione da Brozovic, Simone Inzaghi si è, inevitabilmente, trovato costretto a dover reinventare Calhanoglu in formato di mediano.

A sorpresa, il turco ha risposto presente sin da subito e ha poi continuato, di conseguenza, a fornire un ottimo apporto al resto della squadra, proprio, come era accaduto nel suo primo anno di Inter. A seguito delle sue prestazioni, poi, l’intera società nerazzurra ha dunque capito che, in fondo in fondo, si potrebbe anche fare a meno di ‘Epic Brozo’ per il futuro. Questa cosa è dovuta, se non altro, al fatto che dietro all’ex Milan, c’è anche un giovane di grandi speranze come Asllani. Insomma, tutta una serie di motivi per cui il ‘maestro di cerimonie’ si avvicina sempre più all’addio in estate. Ultimamente si è parlato moltissimo del potenziale scambio con Kessie, con conseguente approdo in Liga dunque, ma occhio ad un’altra eventuale ed ipotetica destinazione, quale il Psg.

Calciomercato Inter, il Psg torna a pensare a Brozovic: ecco che spunta l’idea di scambio con Paredes

Non solo Premier e Liga, col Barcellona che resta ad oggi la meta più gradita da parte del calciatore, Marcelo Brozovic potrebbe aver attirato anche l’attenzione da parte di alcuni club di Ligue 1, Psg su tutti.

A onor del vero, infatti, i parigini avrebbero bisogno di un nuovo catalizzatore di palloni lì a centrocampo: con lo sguardo che può, per l’appunto, ricadere nuovamente su Brozovic. Ad essere sinceri, però, i francesi non sarebbero intenzionati ad offrire soldi per il croato, bensì uno scambio con uno dei tanti esuberi che figurano all’interno della propria rosa. Eccezion fatta per Fabian Ruiz, anche lui verso il possibile addio in estate, il nome potrebbe anche essere quello di Leandro Paredes.

Una volta conclusa la sua esperienza alla Juve infatti, fin qui più che pessima, il classe ’94 farà nuovamente ritorno dalle parti della ‘Tour Eiffel’ nella prossima etate dove potrebbe dire, in fretta e furia, di nuovo addio. In tal senso, ecco che si potrebbe provare a ragionare, da punto e accapo, allo scambio con Brozovic, che fu già vicinissimo a concretizzarsi nell’estate del 2020, ma a cui l’Inter direbbe, con ogni probabilità, di no.

Nel frattempo, ad aver parlato a proposito della situazione di Antonio Conte – tecnico che negli ultimi giorni è stato accostato sempre più con insistenza all’Inter – è stato un giornalista in particolare che ne ha approfittato per dire la propria a riguardo.

Zazzaroni a Tv Play: “L’Inter non ha mai cercato Conte e sulla Juve dico che…”

Il noto giornalista Ivan Zazzaroni è intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘, trasmissione condotta in onda su Tv Play, per dare il proprio parere sul futuro di Conte.

“Non c’era più sintonia fra Conte e il Tottenham, ha semplicemente detto una dura verità. Per il resto, gli auguro un anno sabbatico: spero che le voci su Inter e Juve siano solamente speculazioni o supposizioni giornalistiche. L’Inter non ha mai cercato Conte, anzi, è stato proprio lui a dire addio. Per quale motivo dovrebbe, quindi, ritornare? Stiamo parlando di un’Inter che perderà Brozovic, Dumfries e Skriniar. Prima di scrivere certe cose bisognerebbe ragionarci su. Discorso simile anche per la Juve che deve tenere a bada i conti con Allegri, il quale costerà ancora 28 milioni di euro. Non credo minimamente che vogliano pagare tutti quei soldi per prendere Conte a cifre simili, per dipiù lui è uno che vuole vincere sempre quindi occorrono nuovi giocatori. Non ci sono le condizioni”.