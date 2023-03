“Firmerà per la prossima stagione”: nuovo affare Inter-Real

Nerazzurri e ‘Blancos’ possono arrivare a sottoscrivere una nuova operazione dopo quella che vide protagonista Hakimi anni fa. Questa volta i ruoli si invertono

Negli ultimi tempi, si è discusso moltissimo a proposito degli innumerevoli giocatori in scadenza del Real Madrid. Tra questi, eccezion fatta per alcuni mostri sacri come Kroos, Modric e Benzema che momentaneamente l’Inter non può permettersi per via del loro corposo ingaggio, rientra anche gente un po’ meno blasonata.

E’ il caso di Mariano Diaz, attaccate in scadenza dei ‘Blancos’ che era stato accostato, in maniera del tutto timida, ai nerazzurri. Non si sa ancora con assoluta certezza quale potrebbe essere il suo futuro anche se appare, oramai certo, che il classe ’93 viaggia sempre più spedito verso l’addio a zero in estate. Un attimo fa vi stavamo accennando dell’operazione Hakimi: calciatore che mise piede in quel di Milano nello scorso 2020 per una cifra che arrivò a toccare il tetto dei 40 milioni di euro.

Il forte laterale marocchino è sempre e comunque stato considerato dal Real Madrid un vero e proprio esubero: motivo che ha, poi, portato Marotta e Ausilio a spingere dritto sull’acceleratore per il suo acquisto. Questa volta, invece, la tratta inversa potrebbe percorrerla qualcun altro. Di chi stiamo parlando? Senz’alcun ombra di dubbio di un calciatore che ha già un piede e mezzo fuori da Appiano e che è, di conseguenza, prossimo alla cessione in estate.

Calciomercato Inter, il Real Madrid prova a fare sul serio per Dumfries: 25 milioni di euro sul piatto

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘Don Diario‘ nelle ultime ore, il Real Madrid appare intenzionato a voler porre sul tavolo dell’Inter circa 25-30 milioni di euro per Denzel Dumfries.

A onor del vero, l’esterno olandese è chiamato a dover dire addio nel corso della prossima estate. E’ lui il candidato numero uno che i nerazzurri hanno, oramai da tempo, individuato per poter fare cassa. Inizialmente il suo valore di mercato ruotava attorno ai 40 milioni di euro ma poi, complice il buon Mondiale disputato nello scorso inverno, l’intera dirigenza dell’Inter stava optando per l’idea di chiederne ancor di più.

Nulla da fare, appena di rientro da #Qatar2022, Denzel Dumfries ha incominciato a scendere in campo di rado e, ogni qualvolta lo ha fatto, è finito per interpretare la gara non nel migliore dei modi. Proprio per tale ragione, nel caso in cui questa notizia dovesse seriamente essere accertata, i nerazzurri potrebbero anche dare il proprio via libera alla cessione dell’olandese per quei 25 milioni di euro circa. Il Real è, infatti, a caccia di rinforzi sulla corsia di destra.