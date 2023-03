L’addio di Osimhen coinvolge anche l’Inter: intreccio shock con Lautaro

L’intrigo di mercato per il centravanti nigeriano rischia di mettere in guai serissimi i nerazzurri. Così il ‘Toro’ può dire addio in estate

I numeri impressionanti raccolti in stagione dal Napoli hanno consentito agli stessi ‘partenopei’ di farsi mettere gli occhi addosso da mezza Europa.

Ad averlo ammesso recentemente, infatti, è stato Pep Guardiola: il quale ha sostanzialmente ammesso che questo Napoli è in grado di giocare, ad oggi, il miglior calcio d’Europa (al pari di qualche altra squadra, chiaramente). Da questo, il tecnico Luciano Spalletti ne ha tratto ben altro ma, a prescindere dal resto, ha poi sorvolato su questa faccenda ammettendo che per lui si è trattato solamente di qualche vecchia strategia.

Per il resto, dietro a questi impressionanti numeri, non può che esserci la mano di gente come Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Il primo è reduce dall’aver già messo a referto la bellezza di 14 reti e 16 assist in stagione mentre il secondo, con i suoi 25 gol e 5 assist raccolti sin qui, si appresta ad essere uno degli uomini di mercato della prossima estate. Nulla di strano se non fosse per il fatto che la partenza di Victor Osimhen potrebbe, in qualche modo, coinvolgere anche l’Inter e Lautaro Martinez.

Sul fortissimo centravanti nigeriano, infatti, hanno già posto gli occhi squadre del calibro di: Chelsea, Bayern Monaco e Manchester United. Tra queste, però, rientra anche il Psg: club che è pronto a fare follie per l’ex Lille e che, stando a quanto riferito direttamente da ‘Fussballtransfers.com’ è prossimo a dover incontrare gli intermediari di Osimhen in questa sosta per le Nazionali. Ecco svelato l’intrigo che potrebbe spingere un altra big europea a fare all-in per il ‘Toro’.

Calciomercato Inter, l’approdo di Osimhen al Psg può costringere lo United a virare su Lautaro: la situazione

I 100 milioni di euro e passa che Aurelio De Laurentiis chiede per la potenziale cessione di Victor Osimhen non spaventano minimamente Al-Khelaifi ed il suo Psg. I parigini, infatti, sembrerebbero disposti a soddisfare le richieste economiche del Napoli e questo è uno scenario che potrebbe, eventualmente, danneggiare in maniera molto seria l’Inter.

Nel caso in cui il centravanti nigeriano dovesse seriamente far meta dalle parti della Tour Eiffel, infatti, altri club che hanno, anche loro, posto il proprio sguardo su Osimhen non potrebbero più, di conseguenza, arrivare a mettere le mani sull’ex Lille. Ad esserne ben consapevole di questo è lo United: club che, qualora la trattativa riguardante il classe ’98 e il Psg dovesse andare in porto – stando anche a quanto riferito da ‘Calciomercato.it‘ – finirebbe per fiondarsi a quel punto su Lautaro Martinez, altro bomber della Serie A.

Lo ribadiamo: l’Inter, ad oggi, non ha benché la minima intenzione di privarsi del ‘Toro’ di Bahia Blanca…Anche se, nel caso in cui le potenziali cessioni di Dumfries, Correa e Brozovic non dovessero concretizzarsi, questa cosa può seriamente spingere i nerazzurri a dover ricorrere alla futura cessione del neo Campione del Mondo per la quale ci vorrebbero, come minimo, 80 milioni di euro.