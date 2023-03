Onana via dall’Inter: spunta la cifra folle

Nuovi dati a conferma dell’ipotesi cessione del portiere camerunese verso la Premier League: “È davvero bravo, mostra sicurezza”

La grande prestazione offerta da André Onana sul manto erboso dello Stadio Do Dragao di Porto ha contribuito a trascinare l’Inter verso i quarti di finale di Champions League come non accadeva da diversi anni. Questa è l’ennesima dimostrazione di quanto questo portiere sia in grado di fare, con ampi margini di crescita. Che possa diventare persino meglio di Samir Handanovic dei tempi d’oro non è affatto escluso, ma dovrà ricevere dalla sua anche il massimo supporto della squadra.

Sebbene sia Simone Inzaghi che la dirigenza nerazzurra credano fortemente in lui, motivo per il quale ci hanno puntato mesi addietro senza troppi indugi, è anche vero che le sue parate stanno smuovendo gli animi del mercato internazionale. Come ribadito in esclusiva da ‘interlive.it‘, Onana avrebbe attirato su di sé i fili del Chelsea di Todd Boelhy. Un club che non bada a spese, con il solo scopo di ritornare a primeggiare soprattutto a livello europeo. Ebbene il camerunese potrebbe far parte di questa visione a lungo termine, andando a prendere il posto dell’uscente Edouard Mendy.

Calciomercato, Onana via per 100 milioni: “Serve offerta stratosferica”

Secondo l’ex portiere Gianluca Pagliuca, “Onana è stato il migliore in campo” di quell’incontro nella notte europea. “Mi è piaciuto veramente tanto. La sua sicurezza, l’ordinaria amministrazione, le uscite, le parate decisive… È stato davvero bravo, mi ha dato buone sensazioni. Ha fatto una grandissima partita“, ha poi aggiunto.

“Secondo la psicologia di Inzaghi, Handanovic giocherà la Coppa Italia e qualche altra partita di campionato. Si toglierà qualche altra soddisfazione, ma la scelta societaria è ormai chiara. Lui ha fatto cose straordinarie ma non è più quello di tanti anni fa, sebbene resti un signor portiere. Gli auguro di lasciare l’Inter con un bel ricordo, magari la vittoria di un altro trofeo“, ha quindi dichiarato Pagliuca ritagliando del sano spazio al diretto concorrente di Onana. Quanto al futuro del camerunese, però, ci sono ancora grossi dubbi.

“Se un club estero mostrasse interesse ad Onana per 100 milioni di euro, fossi nell’Inter lo venderei. In caso contrario, senza una proposta stratosferica allora credo proprio che resterà a Milano. In ogni caso anche Vicario è un ottimo portiere e sarà quello più richiesto sul mercato delle italiane“, ha quindi concluso Pagliuca.