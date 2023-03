Morata, l’Inter può affondare il colpo: le cifre dell’operazione

A fine stagione può consumarsi l’addio tra l’ex Juve e l’Atletico. Il contratto in scadenza nel 2024 potrebbe consentirgli di arrivare dal nulla a Milano. Ecco come

Tra i nomi più caldi della prossima finestra di calciomercato estiva, figura anche quello di Alvaro Morata: centravanti che ha già avuto più di un semplice trascorso in Italia e che pare essere giunto, ormai, ai titoli di coda assieme all’Atletico Madrid.

A onor del vero, infatti, il centravanti spagnolo ha già indossato la maglia della Juventus in due circostanze diverse. La prima è quella che ci riconduce dal 2014 al 2016, mentre l’altra – quella più recente – va dal 2020 al 2022 (ben quattro annate, insomma). E’ stato nella scorsa estate, non a caso, che i bianconeri hanno deciso di non fare più affidamento su Morata non esercitando alcun diritto di riscatto nei suoi confronti (con lo stesso classe ’92 che è poi riapprodato all’Atletico).

Nonostante le 12 reti e i 3 assist siglati in stagione assieme ai ‘Colchoneros’, Morata sta vivendo una stagione colma di alti e bassi. Per quale motivo? Se non altro per il fatto che Diego Simeone non lo sta schierando, sempre e comunque, da titolare. Complice l’arrivo di Depay, infatti, lo spagnolo è, di conseguenza, sceso ancor più al ribasso nelle gerarchie del ‘Cholo’. Il tutto è certificato anche dalle parole rilasciate recentemente dal centravanti nato a Madrid.

Morata avverte: “Mi piacere giocare di più. Non so cosa possa accadere in futuro”

In un’intervista concessa qualche giorno fa a ‘RTVE’, Alvaro Morata ha parlato a proposito della sua situazione assieme all’Atletico Madrid: facendo, da lì in poi, il punto sul proprio futuro, ma senza dare alcuna certezza.

“A fine stagione ascolterò quella che sarà la volontà da parte del mister e della società. Sono molto contento di stare qui all’Atletico ma non so cosa succederà, non lo nascondo. Mi piacerebbe giocare di più” – ha detto il buon centravanti spagnolo. Parole che, quindi, testimoniano ancor di più il delicato momento che Morata sta vivendo dalle parti di Madrid.

Recentemente, infatti, si è parlato moltissimo della possibilità di rivederlo, da punto e accapo, in Italia. E’ vero, si è fatto riferimento al Milan e alla Juventus, ma occhio alla suggestione Inter.

Calciomercato Inter, spunta fuori il nome di Morata per l’attacco: tutti i possibili scenari

Complici le due esperienze trascorse in Italia al fianco della Juve, è ormai chiaro a tutti il fatto che Alvaro Morata non disdegnerebbe, minimamente, una nuova avventura in Serie A…E, chissà, questa volta, magari, al fianco dell’Inter.

Come preannunciato nelle righe precedenti, infatti, negli ultimi giorni si è discusso moltissimo a proposito di Milan e Juventus per lui (con quest’ultima che si tratterebbe di un triplice ritorno per lui). Occhio anche all’Inter però. Morata è, non a caso, visto di buonissimo occhio da Marotta. L’ad nerazzurro lo stima da moltissimo tempo e, ad essere sinceri, fu lui in prima persona ad ingaggiarlo quando ancora in forza alla ‘Vecchia Signora’.

Nel caso in cui l’obiettivo Thuram dovesse sfumare o, nel frattempo, l’Inter dovesse cambiare idea su Lukaku, gli stessi nerazzurri potrebbero, a quel punto, provare a fiondarsi direttamente su Morata. Il suo contratto assieme all’Atletico Madrid ha data valida sino a giugno 2024 ed è proprio per questo motivo che i ‘Colchoneros’ potrebbero lasciarlo partire anche a fronte di un’offerta che si aggira tra i 12 e i 15 milioni di euro.

A poter risultare decisiva potrebbe anche essere sua moglie Alice Campello: nome oramai spopolato sui social negli ultimi anni e che, non a caso, possiede la cittadinanza italiana.