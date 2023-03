Il Milan affonda il colpo: il triplo per bruciare l’Inter

I rossoneri provano a sbaragliare la folta concorrenza per il bomber della A. Nel frattempo c’è anche l’Inter che osserva la situazione a 20 milioni si chiude

Così come i loro cugini rivali, anche il Milan va alla ricerca di nuove risorse in attacco. Vista la loro precaria situazione nei rispettivi reparti avanzati, infatti, sia l’Inter che i rossoneri sono a caccia di nuovi ed ulteriori cambiamenti da poter apportare là davanti.

Come già preannunciato negli scorsi giorni del resto, in casa Inter continuano a tenere banco le situazioni legate al futuro di Romelu Lukaku e Joaquin Correa: calciatori che, a differenza dei loro due compagni di reparto – quali Lautaro e Dzeko, col primo che resta al pieno centro del progetto e col secondo che è prossimo al rinnovo – restano ancora in attesa di conoscere il proprio futuro.

Quanto al belga, è più che lecito dover sapere che i nerazzurri, nell’arco della prossima estate, proveranno a strappare l’ok definitivo da parte del Chelsea per il rinnovo del prestito di ‘Big Rom’. Mentre, per il ‘Tucu’, filtrano tutt’altro che buone notizie nei suoi riguardi: questo se non altro per il fatto che Marotta e Ausilio proveranno a far di tutto pur di piazzarlo da qualche altra parte.

Come già preannunciato, poi, una situazione alquanto simile la sta vivendo anche il Milan che, complici le età avanzate di Giroud e Ibrahimovic, si trova ora a dover gettare un occhio di riguardo nei confronti di qualche altro attaccante. Stando a ciò che è emerso fuori negli ultimi giorni, i rossoneri avrebbero già individuato il loro potenziale rinforzo per l’attacco: innesto che potrebbe giungere direttamente dall’Italia.

Calciomercato, il Milan tenta l’accelerata per Beto: anche l’Inte resta timidamente sulle sue orme

‘Calciomercato.it‘ riferisce che il Milan vuole provare a sbaragliare la folta concorrenza per Norberto Beto: attuale centravanti dell’Udinese che in quest’ultimo anno e mezzo trascorso in Friuli ha già racimolato un bottino da ben 20 reti.

Sempre il portale stesso, riferisce che le intenzioni da parte del Milan sarebbero quelle di tentare un blitz immediato per Beto in modo tale da anticipare il Napoli: club che tiene attentamente d’occhio il forte centravanti lusitano in caso di partenza di Osimhen a fine stagione. Nel frattempo l’Inter, dal canto proprio, non ha ancora fatto registrare alcun concreto interesse nei confronti di Beto, anche se il suo resta un profilo che i nerazzurri potrebbero, comunque, iniziare a prendere in considerazione nei mesi a venire.

Prezzo da circa 20 milioni di euro per lui: con l’Udinese che, dopo averlo rilevato dal Portimense un solo anno e mezzo fa a 7 milioni, potrebbe finire per chiedere, per l’appunto, il triplo del prezzo a cui è stato pagato.