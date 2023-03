Intreccio Maignan-Onana: 40 milioni e via libera Inter

Due top club sono alla ricerca di un nuovo portiere. E nel mirino delle ricche società potrebbero finire sia Onana che Maignan. Il preferito è il francese, ma costa molto caro

Il valore attuale del cartellino di Magic Mike potrebbe spaventare anche chi di solito non ha problemi ad aprire il portafoglio. Dunque, l’estate potrebbe essere caratterizzata da uno strano intreccio di mercato. Una situazione per ora ancora poco chiara che lega il francese Mike Maignan al camerunense André Onana.

Chelsea e Manchester United sono pronte a spendere fior di quattrini per prendere dei portieri di grande personalità. Maignan fa gola soprattutto al Chelsea, ma i Blues prevedono che il Milan potrebbe sparare troppo alto.

La valutazione attuale del portiere francese è sui 60 milioni. Paolo Maldini, però, potrebbe chiedere 70-80 milioni per rinunciare al campione da poco recuperato dal grave infortunio… Ecco perché il Chelsea e anche il Manchester United potrebbero buttarsi a capofitto sul ventiseienne ex Ajax nato a Nkol Ngok, prendibile probabilmente alla metà. Tra il Chelsea e Onana c’è già stato qualche contatto informale, come vi abbiamo raccontato in un precedente articolo. E per l’Inter l’argomento cessione non è affatto tabu.

Onana sta disputando una buonissima stagione, ma non è per l’Inter un giocatore da trattenere a tutti i costi. Zhang punta alla plusvalenza e, prima ancora, all’incasso di denari utili a risanare il bilancio, mentre Ausilio e Marotta credono che il camerunense non abbia grossi margini di crescita. In quasi un anno a Milano ha dimostrato di non poter o voler migliorare in quegli aspetti tecnici secondo i preparatori della società perfettibili.

O Maignan od Onana: il Chelsea e il Manchester cercano un portiere

40 milioni sul tavolo e dall’Inter arriverebbe senza battere ciglio il via libera all’affare. Attenzione poi anche all’Arsenal, che però non sembra nelle condizioni di poter spendere tanto per un estremo difensore. Il Chelsea, invece, potrebbe stupire tutti, andando persino a bussare alla porta del Milan per Maignan e, solo in caso di muro da parte di Maldini, provare a concludere per Onana.

Ma quali sono le intenzioni del camerunense? Si dice che Onana sia contento a Milano e che non abbia molta voglia di cambiare squadra. Potrebbe essere convinto solo da un’offerta di ingaggio molto alta o da una richiesta esplicita da parte della dirigenza di togliersi dai piedi. La moglie e i figli del portiere, che prima vivevano negli USA, si sono trasferiti da poco in Italia, e sembrano contenti.

Maignan, invece, sembra più interessato a fare un salto di qualità. Pur essendo contento al Milan si sente un giocatore da squadra di primissima fascia. Quindi potrebbe lasciarsi lusingare da un ingaggio da top player e dalla prospettiva di giocare in Premier League.

Onana pretende più rispetto

Il portiere dell’Inter sembra però essersi integrato bene a Milano. Mostra a ogni occasione di amare la maglia nerazzurra e di voler vincere. In una recente intervista ha invitato i compagni a giuocare senza paura. Ha poi ammesso che la squadra dovrà affrontare il mese più complicato, ma di essere fiducioso: “Ci alleniamo tutti i giorni per giocare partite come quelle contro la Juve e il Benfica… Bisogna allenarsi bene, e sono convinto che se lavoreremo bene, sarà un mese ricco di soddisfazioni“, ha spiegato il camerunense.

In Champions Onana è primo per clean sheet e salvataggi. Bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare: è grazie alle sue parate se l’Inter è arrivata ai quarti. André, però, non vuole prendersi tutti i meriti. “La difesa sta facendo molto bene il suo lavoro“, ha detto ai microfoni di Sport Mediaset. “Tu puoi anche parare tanto, ma se non passi il turno il gruppo non ha valore. Il clean sheet è un lavoro collettivo, dal mister all’attaccante a tutti quelli che stanno in panchina. Siamo tutti qui a difendere l’Inter e per me è un onore essere il portiere di questo club“.

E infine, il portiere ha dichiarato di non essere contento di tutte le critiche che piovono sull’Inter: “Ci meritiamo più rispetto in Europa perché abbiamo mandato il Barcellona in Europa League ed eravamo in un girone complicato. Abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte. Non importa quello che succederà col Benfica, ma noi andremo a giocare lì per vincere“.