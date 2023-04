“Offerta spropositata”: addio al big, l’erede gioca in Serie A

L’Inter può arrivare a fare a meno di un proprio pilastro solo ed esclusivamente in caso di offerte shock. L’annuncio è clamoroso, via lui e sostituto che arriva dalla A

Ancor prima che termini questa stagione calcistica, l’Inter prova a portarsi avanti, perlomeno sul fronte extra-campo, e prova di conseguenza a pianificare il proprio futuro. Spetterà a Marotta e Ausilio in primis, non a caso, attuare tutti gli investimenti che verranno reputati necessari, a cominciare da quelli della difesa.

Negli ultimi tempi, eccezion fatta per Skriniar il quale attende solamente la fine di giugno per poter dire addio e accasarsi in seguito al Psg, si è parlato moltissimo della possibilità del rinnovo del prestito di Francesco Acerbi. L’Inter farà di tutto per provare ad abbassare le pretese del patron biancoceleste, Claudio Lotito, ed ottenere l’ok definitivo per questa operazione di mercato. Su quale tasto premerà l’intera dirigenza nerazzurra per far sì che tutto ciò avvenga?

Sicuramente spingendo sul fatto che il classe ’88 era e resta, ad oggi, del tutto fuori dai piani della squadra guidata attualmente da Maurizio Sarri, complice anche l’età avanzata da parte del calciatore. Per il resto, con de Vrij che si appresta a siglare il rinnovo sino a giugno 2025 andando a percepire 4 milioni netti all’anno, sul fronte difesa si è parlato anche di tanto altro: ossia della potenziale cessione di Andre Onana a fine stagione. L’estremo difensore camerunense ha messo piede in quel di Milano nella scorsa estate e, dopo essersi fatto fare da chioccia da Handanovic per un breve periodo di tempo, ha poi incominciato a difendere con continuità i pali della porta nerazzurra.

Sia chiaro, l’Inter non punta a cederlo…Anche se non è da escludere che, per via del fatto che il calciatore sia stato acquistato a costo zero, gli stessi nerazzurri possano finire per prendere in considerazione alcune offerte per lui. Negli ultimi tempi si è, infatti, registrato un forte interesse da parte del Chelsea nei suoi confronti ed è per questo che l’ipotesi Premier non era e non resta, tutt’ora, da escludere. Ecco che ad averci detto la sua è stato un nerazzurro del passato.

Pagliuca rivela: “Onana? Ad una cifra spropositata lo cederei e prenderei Vicario, lo vedo bene”

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex portiere nerazzurro Gianluca Pagliuca, rimasto a difesa dei pali della porta dell’Inter dal 1994 al 1999, ha parlato a proposito della situazione Onana: rivolgendo, in seguito, un particolare pensiero nei confronti di Vicario.

“Onana sta facendo benissimo, ma al tempo stesso dico che ad una cifra spropositata, lo cederei. È arrivato a parametro zero e con una plusvalenza del genere sarebbe impossibile dire di no alla Premier. Mi ha sorpreso in positivo, ha ancora ampi margini di crescita ed è per questo che in caso di sua cessione occorrerebbe un sostituto più che all’altezza. Di portieri forti ce ne sono diversi, anche qui in Italia. Penso per esempio a Meret, Provedel, Carnesecchi e qualche altro: anche se chi vedrei bene è Vicario. E’ lui il portiere che mi piace più di tutti. Vendendo Onana e prendendo lui, l’Inter farebbe un buon affare“.