La Juve infiamma il derby d’Italia: ‘scippo’ all’Inter

Stasera andrà in scena la partita d’andata del derby d’Italia targato Coppa Italia 22/23, e intanto TuttoSport parla di uno scippo, o meglio, di una possibile “carognata” sul mercato dei bianconeri ai danni dell’Inter

Si parte dalla delicata, perché ancora irrisolta, situazione contrattuale di Alessandro Bastoni. Il legame sportivo del difensore mancino con l’Inter ha una scadenza al giugno 2024, e i nerazzurri vogliono che il contratto sia prolungato entro fine stagione, affinché non si ripeta il traumatico caso-Skriniar. Su Bastoni ci sono un mucchio di squadre pronte a inserirsi con promesse di ingaggio da top-player.

Vi abbiamo parlato dei mesi scorsi dell’interesse del City e del PSG, e vi abbiamo accennato che c’è anche la Juventus. I bianconeri osservano infatti con occhio da iena il lento e affaticato procedere delle trattative di rinnovo, sperando di potersi inserire al momento giusto e scippare Bastoni a costo zero. Una prospettiva del genere, per quanto poco verosimile, mette parecchio in ambascia l’Inter, e in un momento tutt’altro che tranquillo: i nerazzurri vengono da tre sconfitte consecutive in campionato e sono scivolati al quarto posto in classifica, non segnano su azione da un mese e non sanno se il loro presidente riuscirà a pagare i debiti da cui è sommerso.

L’inquietante notizia nel momento più complicato della stagione: derby d’Italia con scippo

In realtà all’ad Beppe Marotta fanno più paura PSG e Manchester City, squadre in grado di proporre a Bastoni un contratto faraonico e soprattutto la possibilità di giocare in un top-club che punta a vincere tutto. Ecco perché, in caso di non rinnovo entro fine stagione, Bastoni sarà venduto al miglior offerente, per evitare che il suo caso si trasformi in uno Skriniar bis.

Tutti ricordano il fattaccio: l’Inter aveva gestito con troppa calma il rinnovo del centrale slovacco, che aveva offerto ampie rassicurazioni sulla sua volontà di prolungamento, anche se poi, in gran segreto, si è accordato a zero con il Paris Saint-Germain, fermandosi per un anno da tesserato svogliato in nerazzurro.

L’Inter pensa al derby d’Italia in Coppa Italia e a come risollevarsi in campionato, ma pensa anche all’eventualità di uno scippo a zero di Bastoni. Secondo TuttoSport PSG e Juve sarebbero le due squadre al momento più attive nel monitorare la situazione di Bastoni. A queste due squadre, noi aggiungiamo anche un paio di big di Premier League: il City e il Chelsea.

Una trattativa da fantacalcio, almeno per ora

L’Inter per ora si mostra tranquilla, almeno all’apparenza. Marotta spera di riuscire a trovare l’accordo col giocatore e il suo entourage, dato che l’ex Atalanta e Parma ha già espresso la volontà di prolungare. Tutto ciò che chiede è un adeguamento dell’ingaggio.

Già in passato la Juventus di Max Allegri è stata interessata al classe ’99. E ora, secondo TuttoSport, la dirigenza bianconera avrebbe preso informazioni e sondato il terreno per un ingaggio da svincolato nel 2024. Il centrale mancino è un profilo che a determinate condizioni stuzzicherebbe parecchio. Anzi, per uno come lui, la Juve sarebbe anche disposta a presentare una congrua offerta già a fine stagione. Si parla di più di 50 milioni. Sembra comunque quasi impossibile che l’Inter apra una trattativa proprio con la rivale storica. Se Bastoni dovesse essere venduto, andrebbe all’estero. Magari in Premier, da dove possono arrivare le offerte più alte.

La suggestione proposta da TuttoSport appare dunque più vicina all’universo concettuale del fantacalcio che a quello del calcio italiano contemporaneo. L’Inter non tratterebbe con la Juve e la Juve non ha 50 milioni da spendere. In più, difficilmente Bastoni si piegherebbe a un simile destino: si è sempre dichiarato un interista.