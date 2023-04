Incubo Psg per gli interisti: assalto da 50 milioni dopo la firma

Per l’Inter l’aggressività del PSG sul mercato potrebbe trasformarsi in un incubo. Dopo aver scippato Milan Skriniar a zero il qatariota Al-Khelaifi non è ancora sazio

Il proprietario del club parigino potrebbe infatti valutare l’ingaggio di un altro tesserato interista, sempre senza versare un euro. O all’occorrenza sbilanciarsi con un’offerta capace di mettere in crisi la dirigenza nerazzurra.

Il PSG sta seguendo con il solito cinico interesse la trattativa del rinnovo del contratto di Alessandro Bastoni. In Francia si parla già di una possibile proposta d’ingaggio vicina agli 8 milioni. Per i nerazzurri la situazione, oltre che stressante, comincia a diventare assai antipatica.

Si spera che alla fine Bastoni rinnoverà con l’Inter trovando un accordo sulla base di sei milioni all’anno bonus inclusi. Il ragazzo sta cercando di far capire in tutti i modi di voler continuare in nerazzurro. I dirigenti interisti si sono dichiarati fiduciosi sul buon esito della trattativa, e lo stesso ha fatto Tinti, il procuratore del difensore, giusto qualche giorno fa dopo il primo incontro con Marotta per discutere il prolungamento. Ciò non toglie che le pretendenti potrebbero comunque dar fastidio.

L’incubo principale è rappresentato dal PSG, che è a caccia di nuovi difensori. Sul mercato ci sono pochissimi centrali mancini bravi come Alessandro Bastoni e i dirigenti del Paris Saint-Germanin ne sono consci. Quindi la proprietà del PSG è pronta a attendere fino all’estate per poi contattare Tinti con una proposta da 8 milioni più bonus all’anno. Per scongiurare una simile insidia, Marotta dovrà chiudere l’accordo sul rinnovo entro il primo luglio.

Torna l’incubo chiamato PSG: i francesi vogliono pure Bastoni

Oltre al PSG, su Bastoni ci sono anche alcune squadre di Premier. Dal Chelsea, che sarebbe pronto a prenderlo subito, senza aspettare la scadenza, anche a 55-60 milioni, al Manchester City, che potrebbe fare un tentativo proponendo all’Inter un po’ di milioni e qualche contropartita.

Sempre in Francia scrivono che il PSG potrebbe anche fare un’offerta per comprare il ragazzo già d’estate. In questo caso si parla di una cinquantina di milioni cash, sia che Bastoni abbia rinnovato sia che il suo prolungamento fosse ancora in bilico…

Insomma, il PSG potrebbe in ogni caso provare a inserirsi nella trattativa, o in prospettiva, cioè provando a prendere il difensore a zero nel 2024, o con un assalto da 50 milioni dopo la firma per il rinnovo. Marotta ha già un piano di difesa. In caso di mancato accordo entro la fine della stagione, con ogni probabilità forzerà per un separazione anticipata, vendendo Bastoni al miglior offerente.

La lezione di Alessandro a Milan

Ciò che conta è che no si ripeta la spiacevole situazione già vissuta con Milan Skriniar. Ovviamente l’Inter spera di non dover dire addio a uno dei giocatori più importanti della sua rosa. La retroguardia interista, fino a un anno fa considerata fortissima, non ha più punti fermi. Skriniar è da mesi con la testa altrove, de Vrij non gioca quasi mai e non ha ancora rinnovato. E poi c’è Bastoni, il più giovane e promettente del trio, che ha addosso gli occhi di tutte le squadre più forti d’Europa.

L’ultimo giorno di marzo, l’ad dell’Inter Beppe Marotta è stato intercettato dai giornalisti presenti all’uscita dell’assemblea di Lega. Qualcuno si è fatto avanti per stuzzicarlo sull’argomento più spinoso del momento, ossia sullo stato della trattativa del rinnovo di Alessandro Bastoni. Marotta ha risposto con uno sbrigativo e un po’ stizzito “Fiducia, fiducia, fiducia” e poi è sparito nella propria vettura.

Diceva le stesse cose sul rinnovo di Skriniar. Un altro che si professava grande interista e indifferente alle lusinghe dei top club. Ma l’impressione è che Bastoni voglia distinguersi fin da subito dal suo collega slovacco. Intanto ha dato un’indicazione precisa ai suoi agenti: vuole trovare un accordo con l’Inter senza prendere in considerazione altre destinazioni.