Avversario e poi rinforzo a zero: Marotta deve battere Juve e Roma

L’Inter deve fare i conti con le proprie rivali di A anche sul mercato. Occhi puntati su un loro osservato speciale in Champions. I nerazzurri hanno ora l’occasione di strapparlo a zero

Ci son voluti ben dodici lunghi anni per far sì che l’Inter tornasse a figurare tra le otto migliori d’Europa: traguardo che la squadra guidata attualmente da Simone Inzaghi è riuscita ad ottenere gettando fuori il Barcellona dal proprio girone di Champions ed eliminando, successivamente, il Porto dell’ex Coincecao.

Ricorreva, infatti, la stagione 2010-11 dall’ultima volta che i nerazzurri avevano raggiunto i quarti di finale di Champions. Ora lo si può finalmente dire però. L’Inter, assieme a Milan e Napoli, è riuscita a raggiungere questo prestigioso traguardo (non accadeva di vedere tre italiane giungere insieme sino a questo punto della competizione dal 2006). Tornando al cammino europeo di Lautaro e compagni, ora, proprio questi ultimi troveranno nuovamente di fronte a sé un’altra squadra portoghese. Dopo aver eliminato il Porto nello scorso turno, la ‘Beneamata’ se la vedrà direttamente, non a caso, contro il Benfica.

Spetterà ai ragazzi di Simone Inzaghi provare a mettere fine alla strepitosa cavalcata stagionale che la ‘ciurma’ guidata da Roger Schmidt è stata in grado di compiere sin qui. Le ‘Aquile’ restano, infatti, imbattute sino a questo momento in Champions in quanto rei di aver superato da primi il proprio girone di ferro iniziale, raggruppamento nel quale vi erano inclusi anche Psg e Juventus (entrambe eliminate prematuramente, chi prima chi dopo).

Quella di questa sera, inoltre, sarà non soltanto per i nerazzurri un’occasione per provare ad aggiudicarsi il primo round di questo doppio confronto valido per i quarti di finale, bensì, la ‘Beneamata’ avrà, al tempo stesso, anche tempo e modo di osservare un po’ più da vicino un loro osservato speciale. Stiamo parlando di Alejandro Grimaldo, giocatore che pur avendo nutrito qualche acciacco fisico in questi ultimi giorni, potrebbe finire per scendere ugualmente in campo questa sera al ‘Da Luz’ a causa delle tante assenze che hanno colpito i portoghesi nelle scorse ore (vedasi la squalifica di Otamendi e l’infortunio dell’altro terzino Bah). Occhi sul mercato ora.

Calciomercato Inter, occhi puntati su Grimaldo: il suo contratto in scadenza intriga anche Juve e Roma

Complice il contratto in scadenza di Alejandro Grimaldo assieme al Benfica, il forte laterale spagnolo dirà addio a titolo gratuito nel prossimo giugno ai portoghesi pur avendo una clausola risolutiva da 60 milioni di euro che, di fatto, non verrà esercitata.

L’idea di poterlo ingaggiare a zero in vista del prossimo anno ha, come più che lecito d’altronde, inevitabilmente fatto gola a diversi club europei. Ad aver messo gli occhi su di lui, eccezion fatta per i maggiori club militanti in Premier League e Liga, vi sono anche Juventus e Roma, oltre che l’Inter. C’è da essere sinceri però.

Questi ultimi potrebbero seriamente ragionare sul potenziale ingaggio del classe ’95 solo ed esclusivamente in caso di addio di uno tra Dimarco e Gosens. Nonostante tutto e tutto, i nerazzurri hanno ugualmente la possibilità di poterlo osservare attentamente da vicino in occasione di questo doppio confronto di Champions League che li vedrà impegnati contro il Benfica nell’arco di soli otto giorni.