Esubero dalla Premier: Inter-Milan, ‘offerta’ in arrivo

Il derby tra le due cugine milanesi si gioca anche sul mercato. L’innesto può giungere questa volta direttamente dal Liverpool, ecco cosa fa sapere l’Inter

Ancor prima che questa stagione calcistica volga al termine, Inter e Milan iniziano a programmare la prossima annata che verrà.

Quanto alle situazioni extra-campo, infatti, a tenere banco in casa Inter è la questione legata al dopo Skriniar. I nerazzurri restano, non a caso, tutt’ora alla ricerca del potenziale erede dello slovacco e non sanno ancora con assoluta certezza chi potrebbe essere il suo degno erede. E’ vero, di nomi ne sono sorti fuori anche fin troppi ultimamente, ma ciò non toglie che l’intera dirigenza nerazzurra potrebbe finire per prendere, quantomeno, in considerazione tutta una serie di altre e potenziali idee.

La stessa e identica situazione, invece, il Milan l’ha vissuta un anno esatto fa con Franck Kessie, reo di aver detto addio a zero ai rossoneri nella scorsa estate, e ancor prima con gli ex Donnarumma e Calhanoglu (quest’ultimo passato poi, per l’appunto, proprio all’Inter). Questa volta, però, un altro potenziale rinforzo potrebbe giungere direttamente dalla Premier League, più precisamente dal Liverpool, dove c’è un calciatore che tra poco più di un anno è complice alla scadenza del contratto e che, proprio per questo, potrebbe dire prematuramente addio ai ‘Reds’.

Calciomercato, spunta fuori l’ipotesi Matip per Inter e Milan: i dettagli

Come già anticipato nelle righe precedenti, complice il contratto che gli scadrà nel 2024, Joel Matip potrebbe finire per essere proposto a tutta una serie di squadre: Inter e Milan incluse.

L’attuale difensore centrale del Liverpool non sta, infatti, più trovando particolare spazio al fianco dei ‘Reds’ come una volta ed è anche per questo che, una volta terminata la seguente annata, potrebbe anche fare le valigie e salutare definitivamente l’Inghilterra. E’ vero, sia Inter che Milan potrebbero finire per ascoltare la potenziale candidatura del calciatore posta sul piatto da parte dei propri agenti: coi rossoneri che, a differenza della squadra su cui siede attualmente Inzaghi, potrebbero dirsi un po’ più interessati al calciatore (anche in virtù del contratto in scadenza nel 2024 di Kjaer).

Diverso è, invece, per l’Inter… Club che sta chiudendo per il rinnovo di de Vrij, lavorando al rinnovo del prestito di Acerbi e che sta valutando l’eventuale permanenza da parte di D’Ambrosio. Peraltro, lo stesso Matip è prossimo ai 32 anni che compirà ad inizio agosto.