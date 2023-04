Inter, novità Calhanoglu: Inzaghi può finalmente sorridere

Il turco è rimasto ai box in occasione degli ultimi quattro match giocati dall’Inter. Le ultime news dall’infermeria nerazzurra consentono al tecnico piacentino di tirare un sospiro di sollievo

Reo di essersi infortunato in occasione di Turchia-Croazia dello scorso 28 marzo, match valido per le qualificazioni di Euro 2024 e in cui il numero 10 della formazione di Yakin rimediò una distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra, Hakan Calhanoglu è stato costretto da quel momento in poi a restare out per oltre quindici giorni di tempo saltando le sfide contro Fiorentina, Juventus in Coppa Italia, Salernitana e Benfica.

Proprio come accennato nelle scorse settimane, infatti, il turco sarebbe dovuto restare out per circa 15/20 giorni: cosa che alla fin fine è successa. Inzaghi era stato chiaro nelle ultime settimane: “L’obiettivo resta quello di riavere Hakan a disposizione già per la gara contro il Monza. E’ questo ciò che ci auguriamo, in modo tale che Calhanoglu riesca ad essere dei nostri anche in vista del match di ritorno contro il Benfica“ – aveva detto il tecnico piacentino alla vigilia della partita d’andata contro la squadra di Roger Schmidt…E così sarà.

Inzaghi sorride per il recupero di Calhanoglu: il turco tornerà a disposizione contro Monza e Benfica

Le ultime news che provengono direttamente dall’infermeria nerazzurra sorridono in favore di Simone Inzaghi, reo di aver appena recuperato Hakan Calhanoglu.

L’attuale numero 20 dell‘Inter ha, infatti, svolto nella giornata odierna la seduta d’allenamento integrale assieme al resto dei suoi compagni. Ciò vuole dire che Calhanoglu potrà essere a disposizione in vista del prossimo turno di campionato contro il Monza, sfida nella quale il turco non verrà certamente rischiato dal 1′, ma dove potrebbe arrivare a raccogliere una manciata di minuti finali.

La buona notizia, dunque, è che l’ex Milan potrà tornare a figurare tra i convocati dell’Inter anche in occasione della gara di ritorno contro il Benfica, match che si disputerà mercoledì 19 aprile alle ore 21 al ‘Meazza’.