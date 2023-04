Cultore sportivo e imprenditore lungimirante, il portfolio di Radrizzani

Il noto imprenditore milanese, già patron del Leeds United e di una quota della piattaforma di streaming sportivo DAZN, si sarebbe avvicinato alla situazione societaria dell’Inter di Zhang

Appena ventiquattro ore fa è saltata fuori la notizia bomba relativa all’interesse da parte di Andrea Radrizzani verso l’acquisizione delle quote maggioritarie dell’Inter oggi in mano al presidente Steven Zhang. Anche qui su ‘interlive.it‘, per mezzo di alcuni informatori, sono giunte conferme della possibilità di avvicinamento del noto imprenditore milanese alla società nerazzurra sulla scia di quello che era già un suo vecchio pallino: investire sul calcio italiano.

In pochi però conoscono le gesta dell’uomo, prima che del businessman amante dello sport. Radrizzani, classe 1974, nasce a Rho e dopo aver conseguito la laurea in Pubbliche Relazione decide di intraprendere la prima esperienza lavorativa nel team di Matteo Borgarelli, all’interno dell’azienda Media Partners. Grazie all’esperienza acquisita il lungimirante Radrizzani decide di mettersi in proprio creando da zero quello che a tutti gli effetti è stato l’inizio della sua ascesa nel mondo imprenditoriale internazionale.

Nel 2006 fonda Mp & Silva, società che passa sotto il controllo del colosso cinese Jinxin dieci anni più tardi per un miliardo di dollari. Al contempo, però, il genio lo porta ad investire molto nel settore sportivo al quale ha sempre sentito forte senso di attaccamento. Ecco che nasce la piattaforma di eventi in streaming Eleven Sports, nota al pubblico italiano per lo più per la trasmissione delle partite di Serie C, specializzata anche nella diretta di competizioni estere. A fine 2022 DAZN prende il controllo della piattaforma inglobandola nel suo gruppo, rendendo Radrizzani membro del Consiglio di Amministrazione.

Radrizzani pressa Investcorp, Zhang alle strette

Ciò in cui Radrizzani trova ancora oggi maggiore soddisfazione è l’acquisizione delle quote totalitarie del Leeds United, club militante in Premier League. Quest’ultimo avrebbe una valutazione di poco superiore ai 305 milioni di sterline (circa 345 milioni di euro) e il marchio sarebbe in continua crescita grazie all’ottima impostazione dirigenziale e un solido progetto di marketing.

Il patrimonio stimato dell’imprenditore ammonta a quasi 400 milioni di euro e, secondo le indiscrezioni ultime, starebbe seriamente ostacolando il processo di immissione del fondo Investcorp fortemente interessato all’acquisizione delle quote dell’Inter in mano a Zhang. Per poter competere seriamente con il colosso del Bahrain, però, Radrizzani avrebbe bisogno di costruire una cordata con altri elementi finanziariamente solidi, non prima di aver ceduto almeno il 56% delle quote del Leeds agli investitori dei San Francisco 49ers impegnati nel football americano. In parallelo, Zhang avrebbe già versato 107 milioni di euro nelle casse di Oaktree al fine di sanare il prima possibile il debito da 275 milioni che potrebbe costare la poltrona al presidente cinese nel 2024. Una mossa temporanea, come raccontato da ‘calciomercato.it‘, per prendere tempo e comprendere con attenzione le mosse per il futuro.