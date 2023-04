5 milioni netti dall’Inter, un altro annuncio UFFICIALE: “Capiamo i tifosi”

E’ giunta un’ulteriore conferma a proposito del suo mancato rinnovo. I nerazzurri continuano a restare su di lui e attendono una risposta definitiva a riguardo

Le deludenti prestazioni offerte negli ultimi tempi in campionato dall’Inter, e le innumerevoli occasioni da gol fallite clamorosamente dai nerazzurri in quest’ultimo periodo, hanno fatto si che la squadra di Simone Inzaghi arrivasse a mettere a segno sole misere 4 reti nelle ultime sei gare di Serie A Tim.

Non c’è neanche da nasconderlo. Un altro dato che sorprende in maniera del tutto negativa, è il fatto che nelle scorse quattro partite di campionato l’Inter abbia creato la bellezza di 63 occasioni da gol, sessantatré lo ribadiamo, trovando la via della rete in 2 sole occasioni (vale a dire contro Spezia e Salernitana).

Un discorso che tiene, ancor di più, se si considera il fatto che i nerazzurri vantino nel proprio reparto avanzato: un calciatore in prestito come Lukaku, un centravanti che non è mai e poi mai riuscito a dare il giusto apporto di cui la ‘Beneamata’ necessitava realmente, quale Correa, ed un attaccante ultratrentenne come Edin Dzeko che, pur essendo prossimo al rinnovo – di questo se ne continuerà a discutere nel corso delle prossime settimane – ed in grado di dire ancora la propria, è in fortissima età avanzata (già 37 candeline per lui). Insomma, ad oggi, l’unico certo della permanenza, salvo l’arrivo di qualche clamorosa offerta irrinunciabile chiaramente, è Lautaro Martinez.

Sono questi, infatti, i motivi per cui Marotta e Ausilio restano alla costante ricerca di un futuro centravanti. Il nome su cui l’intera dirigenza nerazzurra ha pensato di fiondarsi in vista della prossima estate, già da un po’ di tempo a onor del vero, corrisponde a quello di Marcus Thuram: attaccante sulla cui non permanenza al Borussia M’Gladbach non vi è più alcun dubbio ormai.

Virkus (Ds Borussia) allo scoperto: “Dispiaciuti dal mancato rinnovo di Thuram, capiamo anche i tifosi”

In tanti, quasi tutti ormai, sapevano del non rinnovo di Marcus Thuram assieme al Borussia M’Gladbach ma, qualora ce ne fosse bisogno, è giunta l’ennesima, nonché definitiva, conferma sulla mancata estensione del contratto del centravanti francese assieme al club tedesco.

Ad averlo ribadito ulteriormente, per l’appunto, è stato proprio il direttore sportivo dei tedeschi, Roland Virkus, il quale ha parlato direttamente ai canali del club ammettendo: “Abbiamo avuto un dialogo aperto sia con Thuram che con Bensebaini (altro calciatore che dirà addio a zero). Entrambi ci hanno dato molto in questi ultimi anni ed è un vero peccato che non rinnoveranno i rispettivi contratti in scadenza. Capiamo, inoltre, la delusione di tutti i nostri tifosi. Nonostante ci sia moltissimo rammarico per come sono andate le cose, sia l’uno che l’altro meritano un addio adeguato”.

Nel frattempo, l’Inter continua ad attendere tutt’ora una risposta in merito all’offerta quadriennale da 5 milioni netti a stagione, circa 7 lordi col decreto crescita, che ha posto nei riguardi del forte centravanti francese un bel po’ di tempo fa.