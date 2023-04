Sopresa Inter: colpo in Bundesliga, ‘solo’ 10 milioni

Altro che Musah del Valencia. I nerazzurri possono arrivare a compiere un altro affare in Germania. Tutte le modalità di questa potenziale operazione

Complice il contratto in scadenza di Roberto Gagliardini, che non verrà affatto rinnovato, col calciatore in questione che dirà addio a zero a giugno, l’età avanzata di Mkhitaryan ed il potenziale addio di Marcelo Brozovic nel corso della prossima estate, l’Inter si trova ad avere la necessità di dover compiere tutta una serie di investimenti non soltanto in attacco e in difesa bensì anche a centrocampo.

Tralasciando per un attimo l’ipotesi Kessie infatti, centrocampista che i nerazzurri continuano a tenere costantemente nel proprio mirino, l’intera dirigenza interista starebbe pensando all’acquisto di Yunus Musah del Valencia. Noi di Interlive.it vi abbiamo parlato abbondantemente del suo conto già nel corso di questi ultimi mesi, precisando il fatto che l’Inter sia da tempo alla ricerca di un duttile centrocampista che sia in grado di fare un po’ di legna lì in mediana.

Verosimilmente, per ottenere il sì da parte degli spagnoli alla cessione del giovane classe ’02, occorrerebbero circa 20-25 milioni di euro anche se, in caso di retrocessione a fine stagione in Serie B spagnola, gli stessi ‘Pipistrelli’ potrebbero, a quel punto, finire per accontentarsi di una cifra inferiore. Certo, al momento stiamo parlando solo ed esclusivamente di tutta una serie di potenziali scenari di mercato dove, al tempo stesso, non vi è da dover escludere un’altra plausibile ipotesi riconducibile ad un centrocampista militante quest’oggi in Bundesliga.

Calciomercato Inter, idea Neuhaus per il centrocampo nerazzurro: operazione intorno ai 10 milioni la sua

Un centrocampista che potrebbe finire per essere indirizzato in orbita Inter nel corso dei prossimi mesi, eccezion fatta per Musah, lo ribadiamo, è Florian Neuhaus: calciatore di attuale proprietà del Borussia M’Gladbach, club in cui milita, quest’oggi, anche Marcus Thuram, centravanti accostato proprio ai nerazzurri che arriverà a dare il proprio addio ai tedeschi già in estate.

Quanto al conto del mediano tedesco, invece, trattasi di un buon centrocampista in grado di saper interpretare in maniera più che discreta entrambe le fasi di gioco. Per il resto, a poter spingere Neuhaus lontano dalla Germania, è il suo contratto in scadenza nel 2024 assieme ai tedeschi, con gli stessi agenti del calciatore che, vista e considerata l’attuale situazione contrattuale, potrebbero finire per proporre il proprio assistito anche all’Inter.

Parliamo, comunque, di un calciatore che potrebbe tornare più che utile ali nerazzurri, quando necessario, e che non pretenderebbe, per giunta, la titolarità. Prezzo attorno ai 10 milioni di euro per lui, cifra più che appetibile anche per la ‘Beneamata’.