Affare da 30 milioni: blitz in Francia per il bomber

I riflettori dell’Inter continuano a restare puntati sul forte centravanti che milita attualmente in Ligue 1. Tanti club su di lui ma c’è una novità alquanto importante sul fronte nerazzurro

Quella che si appresta a dover andare ad affrontare l’Inter nel corso dei prossimi mesi è una campagna acquisti alquanto mirata e tutt’altro che semplice. Ad essere sinceri infatti, eccezion fatta per il futuro erede di Skriniar, i nerazzurri hanno al tempo stesso la viva necessità di dover ricercare un altro centravanti viste e considerate le evidenti difficoltà che il loro parco attaccanti sta riscontrando in quest’ultimo periodo. No, anche Lautaro non è da considerarsi esente in questo ma, ad oggi, appare comunque l’unico certo della permanenza salvo inaspettati colpi di scena.

Lo abbiamo notato tutti. Nell’arco di queste ultime 5 gare di campionato, l’Inter è andata a segno in 2 sole circostanze – una di queste, peraltro, su rigore – rimediando 4 sconfitte ed 1 pareggio. Un momento di buio pesto il loro certificato, inoltre, dal fatto dai numeri dei loro attaccanti. Come già anticipato in altre occasioni, infatti, Lautaro Martinez è a digiuno dalla gara di quel 5 marzo giocatasi contro il Lecce, Dzeko non la mette dentro in campionato dallo scorso 4 gennaio contro il Napoli, Correa non va a segno anche lui da fin troppo tempo – l’ultima volta era stato in quel 29 ottobre del 2022 contro la Sampdoria – e, per finire, l’ultima rete di Lukaku su azione in Serie A risale alla prima giornata, proprio, contro la squadra di Marco Baroni.

Insomma, come se tutto questo non bastasse poi, il futuro di ognuno di loro è legato ad un filo. Eccezion fatta per il ‘Toro’, del quale ve ne abbiamo già parlato, e di Edin Dzeko – che per quanto possa essere vicino al rinnovo e comunque ancora in grado di dire la propria, possiede ugualmente un’età avanzata – l’avvenire degli altri due resta ancora del tutto da decifrare. Non si sa ancora ad oggi, con tutte le probabilità del caso, se l’Inter proverà a rinnovare il prestito di ‘Big Rom’ dal Chelsea e, a prescindere da questa faccenda, c’è anche il ‘Tucu’ che, così come Dumfries e Brozovic, viaggia sempre più spedito verso l’addio a fine stagione (da vedere poi se in prestito o a titolo definitivo).

E’ proprio in virtù di tutta questa serie di motivi che i nerazzurri devono, dunque, continuare la propria costante ricerca per un attaccante. Di nomi se ne sono fatti molti, forse anche fin troppi, e tolti i vari Thuram e Firmino – entrambi in scadenza – trova posto anche quello di Lois Openda: giovane centravanti classe ’00 di attuale proprietà del Lens di cui noi di Interlive.it ne avevamo già parlato in anteprima più di dieci giorni fa. Il suo è un profilo che, non a caso, continua ad allettare fortemente l’intera dirigenza del ‘Biscione’. Da un po’ di tempo, infatti, è giunta voce che l’Inter lo starebbe osservando attentamente ed ecco che, a distanza di un po’ di tempo, vi è sorta fuori un’altra ed ulteriore conferma a riguardo.

Calciomercato Inter, anche gli scout nerazzurri sono volati in Francia per Openda: poche possibilità di chiudere però

Recentemente è, infatti, emerso che alcuni osservatori dell’Inter si sono diretti in Francia per osservare più da vicino il bomber del futuro del Belgio.

Nonostante la giovane età, Lois Openda vanta già a propria disposizione un importante bagaglio calcistico che, in questi ultimi anni, gli ha permesso di raccogliere 53 reti e 16 assist complessivi al fianco delle prime squadre di Club Brugge, Vitesse e, per ultima, proprio il Lens (tutto questo in sole tre stagioni e mezzo). Numeri davvero importanti i suoi e che, non a caso, hanno sostanzialmente costretto diversi talent scout – non solo quelli dell’Inter, lo ribadiamo – a volare direttamente in Francia.

Oltre a quelli dei nerazzurri, vi sono, infatti, presenti anche altri osservatori che, di volta in volta, si stanno recando ad ogni partita des ‘Les Sang et Or’ per assistere nella miglior maniera possibile alle prestazioni del classe ’00. Tra le tante società interessate a lui, vi sono anche Leeds, Monaco, Olympique Lione, Eintracht Francoforte ed infine il Milan.

Eccezion fatta per tutta questa serie di cose inoltre, resta da dover dire che Openda si trova momentaneamente fin troppo bene al cospetto della formazione di Franck Haise, con cui si sta giocando, peraltro, anche la qualificazione alla prossima edizione di Champions e, perciò, difficilmente direbbe addio, dopo un solo anno, ai francesi…Anche se, in caso di offerta da 30 milioni di euro, il Lens lo lascerebbe partire immediatamente. Affare tutt’altro che semplice, insomma, per i nerazzurri.