L’Inter ci prova ancora: battaglia con la Juve per Frattesi

L’Inter non si è ancora tirata fuori dalla corsa a Davide Frattesi. Il centrocampista ventitreenne del Sassuolo costa caso e ha parecchie pretendenti, ma i nerazzurri potrebbero

Qualche giorno fa l’agente Beppe Riso è arrivato nella sede dell’Inter per fare il punto sui propri assistiti. E tra i giocatori della sua scuderia non fanno parte solo giocatori tesserati dall’Inter come Gagliardini, Sensi e i fratelli Carboni: c’è anche Davide Frattesi, un nome in passato a lungo inseguito dall’Inter.

Vi abbiamo parlato nel dettaglio della possibile cessione di Barella, nel caso di un malaugurato finale fallimentare di stagione, in questo articolo. C’è poi sempre in ballo il possibile addio a Brozovic. Ed è un fatto che l’Inter si stia già attivando per trovare delle contromisure. Ecco perché il nome di Frattesi non è stato del tutto cassato dalla lista dei calciatori inseguiti dal club nerazzurro.

Secondo alcune voci, sembra però più probabile che Riso abbia ragionato con Ausilio del futuro dei Carboni. Valentin ha infatti diverse richieste di prestito in serie A. Franco Carboni è invece in prestito al Monza (dovrebbe rimanere in Brianza fino al 2024) ma l’Inter potrebbe richiamarlo per coprire il ruolo di riserva sulla fascia sinistra in caso di vendita di Gosens.

Inter su Frattesi: l’ostacolo principale è la Juve

Inoltre Riso è anche l’agente di Oristano, il giovane fantasista che sta facendo bene in Olanda, e di Pirola, che è in prestito con diritto alla Salernitana, su cui l’Inter potrebbe aver intenzione di far valere il controriscatto. E su Frattesi? La situazione è complicata. Il centrocampista del Sassualo ha un prezzo alto ed è da tempo nel mirino della Roma, della Juve e di alcune squadre di Premier. L’Inter è poi coperta a centrocampo (dove l’anno prossimo dovrebbe rientrare anche Fabbian dalla Reggina).

In ogni caso non è escluso che si possa riaprire la pista. Frattesi potrebbe essere l’erede di Barella nel caso di cessione del sardo. Nicolò, come spiegato più volte, è nel mirino della Premier, e senza qualificazione in Champions potrebbe forzare la mano per partire.

L’ostacolo principale al momento è la Juve, che a quanto pare potrebbe avere già un accordo di massima con il giocatore e il sassuolo. La Juventus deve però prima risolvere i suoi problemi extracalcistici. Senza coppe, l’anno prossimo dovrebbe ridimensionare tutto il progetto e rinunciare a grandi colpi di mercato. Nella fattispecie non potrebbe accontentare il Sassuolo che chiede sempre sui 35 milioni più bonus. L’Inter potrebbe dunque inserirsi inserendo un paio di contropartite importanti, come Fabbian, Mulattieri e Agoumé, per esempio, o con un prestito con obbligo di condizionato (com’è stato per Asllani).

I giovani centrocampisti su cui l’Inter potrebbe puntare

I dirigenti dell’Inter puntano soprattutto a un ringiovanimento della rosa. Mhkitharyan quest’anno ha disputato un ottimo campionato, ma ha giocato troppo, considerando la sua età. E l’anno prossimo potrebbe non reggere più a certi livelli. In casa si guarda all’evoluzione di Lucien Jefferson Agoumé, in prestito al Troyes. Agoumé ha ventuno anni e gioca bene sia come mezzala che da vertice basso. Atleticamente sembra pronto: corre come un dannato ed è forte dal punto di vista fisico. Quest’anno è stato frenato da un importante infortunio, ma nelle ultime giornate è tornato titolare e sta facendo molto bene.

L’altro nome su cui puntare è Giovanni Fabbian, che in tanti descrivono come il miglior centrocampista italiano della sua generazione. In Serie B, con la Reggina, sta facendo la parte del leone, con un sacco di goal, di assist e prestazioni da 7. L’Inter è indecisa se riportarlo a casa o inserirlo in qualche trattativa per acquistare altri giocatori troppo costosi.

Per esempio il già citato Frattesi dal Sassuolo. Oppure Scalvini dall’Atalanta. In ventotto partite Fabbian ha segnato nove goal. E vale già una decina di milioni. Fra i vari giocatori in prestito, è quello che sta facendo meglio.