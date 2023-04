Inzaghi perde un altro pezzo: si ferma lo stakanovista del centrocampo

Dopo venticinque partite consecutive in campo, si ferma lo stakanovista del centrocampo interista. Domani contro l’Empoli, Inzaghi dovrà fare a meno di una pedina fondamentale

Non ci sarà contro l’Empoli Mkhitaryan: l’armeno non è infatti partito con la squadra, ed è il secondo indisponibile dopo Skriniar. Per fortuna, il centrocampista non si è bloccato per un problema fisico. Si parla di assenza per problemi personali non ancora specificati.

Dopo il passaggio del turno in Champions League contro il Benfica, e prima della semifinale di ritorno in Coppa Italia contro la Juventus, l’Inter dovrà vedersela contro l’Empoli di Zanetti, con cui all’andata ha perso. Simone Inzaghi deve assolutamente trovare una vittoria per poter continuare a sperare in un piazzamento in zona Champions: un’altra sconfitta, la dodicesima del torneo, significherebbe che l’Inter non ha forze o speranze di lottare per quest’importante traguardo.

Al Castellani, l’allenatore piacentino dovrà fare a meno di un centrocampista di cui finora non si è quasi mai voluto privare: Henrikh Mkhitaryan, una delle vere sorprese della stagione nerazzurra insieme ad Acerbi. Lo stakanovista armeno tornerà a disposizione per la Coppa Italia contro la Juve. Al suo posto Inzaghi dovrebbe inserire Calhanoglu, mettendo Asllani in regia al posto di Brozovic (che dovrebbe riposare).

Si ferma lo stakanovista armeno: a Empoli con Asllani in campo?

Inzaghi potrebbe anche giocarsi la carta Gagliardini, anche se l’ex Atalanta non ha il ritmo partita e, dal punto di vista motivazionale, non sembra il più in palla del gruppo. L’assenza di Mkhitaryan peserà di sicuro. L’armeno è uno di quelli che corre di più in campo insieme a Barella, e dei più attenti in copertura. Contro il Benfica ha disputato l’ennesima grande partita di sacrificio e ottime intuizioni. In gergo calcistico, prestazioni così vengono definite “totali”.

L’armeno sembra in grado di interpretare bene tutte le fasi del gioco. E anche quando la stanchezza pare avere la meglio, dopo qualche minuti di appannamento, ecco che lo si rivede correre per un contrasto, inventarsi un passaggio centrale illuminante, ripiegare come un ossesso in difesa o sovrapporsi sulla fascia sinistra per un cross.

L’Inter dovrà fare a meno di lui a Empoli. Con la squadra è presente tutta la dirigenza a eccezione di Steven Zhang. In campo Inzaghi dovrebbe confermare Dumfries a destra e proporre Gosens a sinistra. In difesa potrebbe trovare spazio Danilo D’Ambrosio. In attacco Lukaku dovrebbe essere affiancato dal Tucu Correa, rivitalizzato dal goal in Champions. Ora tocca ad Asllani mettersi in mostra.

Il trentaquattrenne Henrikh Mkhitaryan si meritava un turno di riposo. Finora ha giocato ventuno partite da titolare in campionato più sei da subentrato. Tre goal e un assist all’attivo. In Champions le partite sono nove più una come riserva, e c’è anche un goal da segnalare nelle statistiche.